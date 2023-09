Warum sich Henrike Wagner für den Beruf der Landwirtin entschieden hat

Immer weniger Menschen wollen einen landwirtschaftlichen Beruf lernen. Bei Henrike Wagner ist das anders. Was ihr an ihrem Job so gut gefällt.

Von Isabel de Placido

05.09.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Der Strukturwandel ist in vollem Gange. Immer mehr Landwirte geben ihre Betriebe auf und obendrein es fehlt an Nachwuchs. Erstaunlich ist es vor allem, wenn sich junge Leute für eine landwirtschaftliche Ausbildung entscheiden, nicht aus der Branche kommen. So eine Quereinsteigerin ist Henrike Wagner. Sie ist in Hessen geboren und in einer Kleinstadt bei Stuttgart aufgewachsen. Ihre Eltern haben keinen Hof und auch sonst nichts mit Landwirtschaft zu tun. Und trotzdem hat die 25-Jährige hier einen Beruf für sich gefunden, der sie glücklich macht.

