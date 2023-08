Warum Stiefenhofen den Bau von Mehrfamilienhäusern ablehnt

Der Gemeinderat Stiefenhofen lehnt den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern im Ortsteil Harbatshofen ab. Warum das Gremium so entscheidet.

09.08.2023 | Stand: 06:16 Uhr

Wohnraum ja, aber nicht auf diese Weise. So lässt sich die Haltung des Gemeinderates Stiefenhofen zu einem Bauvorhaben im Ortsteil Harbatshofen zusammenfassen. Das Gremium hat Anträge für zwei Mehrfamilienhäuser und ein großes Nebengebäude als zu massiv abgelehnt. „Wir gehen in einen Dialog mit dem Bauherren und suchen eine Lösung, mit der alle leben können“, kündigte Bürgermeister Christian Hauber an.

