Was der Kaffeesatz verrät

XXL-Freibadkiosk, brisantes Video und Plastikschwäne: 2023 wird im Westallgäu einiges passieren. Vermutlich. Vielleicht kommt aber alles auch ganz anders.

01.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Was wird das Jahr 2023 bringen? Die Redaktion der Heimatzeitung hat ihren Kaffeesatz zusammengekratzt und aufmerksam darin gelesen. Das Ergebnis ist ein nicht ganz ernst gemeinter Ausblick auf die nächsten zwölf Monate.

JANUAR

Großer Schock für die Marktgemeinde: Die Stromrechnung für die Scheidegger Lichterwelten ist da – und die Gemeinde muss satte 50.000 Euro nachzahlen. Das reißt ein tiefes Loch in die Kasse. Doch Bürgermeister Ulrich Pfanner findet schnell eine Lösung: Er dreht beim Wintersportkonzept ein bisschen an der Gebührenschraube. Langläufer mit RV-, TT- oder FN-Kennzeichen müssen beim Parken an der Loipe das Doppelte bezahlen. Ausgenommen sind Friedenspreisträger und CSU-Mitglieder. Sie erhalten sogar einen Rabatt.

FEBRUAR

Die Gemeinde Röthenbach steht jetzt schon vor der bangen Frage, ob sie sich eine weitere Freibadsaison leisten kann oder nicht. Die Nachbarn aus Grünenbach, Maierhöfen und Gestratz wollen zwar mitbezahlen, aber weniger als sonst. Da hat Bürgermeister Stephan Höß die Idee: Das „Bistro Gleis 1“ am Bahnhof wird zum XXL-Freibadkiosk gemacht. Ganzjährig gibt es Eiskaffee, Pommes und Brause-Ufos. Und wer in Flip-Flops und Badehose bestellt, erhält zehn Prozent Rabatt. Das Angebot spricht sich schnell herum. Dank des 49-Euro-Tickets kommen Zugreisende aus ganz Deutschland. Röthenbach wird zur grünen Vorzeigegemeinde. Sogar Klimaaktivistin Luisa Neubauer legt auf dem Weg in die Flitterwochen einen Zwischenstopp ein.

MÄRZ

Das geologische Gutachten für die Hammermühle ist da – und es offenbart eine echte Sensation: Unter dem Areal schlummert ein riesiges Erdgasvorkommen. Ersten Schätzungen zufolge ist es so groß, dass der Landkreis Lindau mindestens 60 Jahre lang versorgt werden kann – sogar inklusive der Therme Lindau. Weil der Markt Weiler-Simmerberg die Erdgasförderung nicht allein stemmen kann, gründet er zusammen mit Lindenberg und Scheidegg einen interkommunalen Zweckverband. Kurz darauf geht im Rathaus eine Anfrage aus Berlin ein: Umweltminister Robert Habeck möchte Bürgermeister Tobias Paintner einen Besuch abstatten. Natürlich rein informell und ganz unverbindlich.

APRIL

Aus einer nicht-öffentlichen Stadtratssitzung sickert ein brisantes Vorhaben durch: Die Stadt Lindenberg will an der Stadtpfarrkirche zwei Windräder anbringen. Oder besser gesagt: Sie muss. Anders lässt sich das Hallenbad nicht beheizen. Das Konzept wollte Bürgermeister Eric Ballerstedt eigentlich per Erklärvideo vorstellen, doch noch ehe er es online stellen kann, gründet sich schon eine Bürgerinitiative. Denn in den Zwillingstürmen nistet der Rotmilan. Das hat zumindest einer bei Facebook geschrieben. Die BI beginnt sofort mit der Unterschriftensammlung. Zum Bürgerentscheid kommt es allerdings nicht. Dafür sind es 112 Unterschriften zu wenig.

MAI

Weil das Bürgermobil Argental die hohe Nachfrage (fast 1000 Fahrgäste pro Woche) mit seinen Kleinbussen nicht mehr bewältigen kann, wird das Angebot massiv ausgebaut. Eine Gondelseilbahn soll die Riedholzer Kugel mit dem Bahnhof Oberhäuser verbinden, wo die Fahrgäste in eine zweispurige S-Bahn umsteigen können, die ringförmig durch die vier Gemeinden fährt und an das benachbarte Württemberg andockt. Vorsitzender Johannes Buhmann sorgt als Chefschaffner für Pünktlichkeit. Finanziert wird das Projekt durch die Spielerlöse der Theatergruppe Gestratz und die Einführung einer „Solidaritätsgrundsteuer“ im interkommunalen Gewerbegebiet.

JUNI

Nur wenige Stunden vor dem Spatenstich legt Hergatz beim neuen Bauhof die Notbremse ein. Denn Wohmbrechts ist als Standort zwar schön und gut – doch dann fällt dem Gemeinderat plötzlich auf, dass es ja noch andere Ortsteile gibt. Was ist mit Schwarzenberg, Itzlings und Adelgunz? Und vor allem: Was ist mit Maria-Thann? Um ein Ungleichgewicht in der Grundversorgung und eine Spaltung der Gemeinde zu verhindern, greift das Gremium zu einer altbewährten Lösung: baugleiche Neubauten mit baugleicher Ausstattung. Die Mehrkosten in Höhe von 15 Millionen Euro werden im Haushalt mit Kürzungen beim Brandschutz ausgeglichen. „Und zwar bei allen Feuerwehren“, betont Bürgermeister Oliver-Kersten Raab.

JULI

Die Brückensanierungen in Weiler-Simmerberg laufen schief. Sämtliche Wasserläufe müssen neu geordnet werden. Das hat Folgen. Der Hausbach ist komplett ausgetrocknet. Dafür verwandeln sich die anderen Bäche in reißende Ströme. Ein paar findige Burschen aus dem Ort wittern endlich ihre Chance und gründen einen neuen Verein. Denn die „Rothachflitzer“ haben schon vor Monaten mehr als 3000 weiße Plastikschwäne gekauft, um sie schwimmend gegeneinander antreten zu lassen. „Wir wollen damit das Dorfleben bereichern“, sagt Sprecher Anton Reichert und betont: „Ein Wasserpegel von mindestens einem Meter ist garantiert – sonst gibt’s das Geld zurück.“

AUGUST

Die Zusammenkunft im kleinen Sitzungssaal des Rathauses dauert zwar bis weit nach Mitternacht – doch dann findet die 29. Bürgerwerkstatt zum Nadenberg tatsächlich einen Weg, um den drohenden Abriss des Aussichtsturms doch noch abzuwenden. Um ihn dem Zugriff des Investors zu entziehen, verschenkt die Stadt Lindenberg ihn an den Alpenverein. Der DAV nimmt den Turm natürlich mit Kusshand. Er stockt das Bauwerk um weitere zehn Meter auf, schüttet eine Felswand auf – und hat so endlich seinen ersehnten Outdoor-Kletterturm. Die Wendeltreppe wird herausgerissen und macht Platz für die erste 360-Grad-Boulderwand Süddeutschlands.

SEPTEMBER

Der Tourismus in Maierhöfen liegt am Boden. Ohne Viehscheid findet kaum mehr ein Urlauber den Weg in die Argentalgemeinde. Den Ort kennt selbst Wikipedia nicht mehr. Da hat die Narrenzunft die rettende Idee. Das Wolfsrudel gründet im Nachbarort eine Unterabteilung – die Schönauer Schumpen. Selbstgeschnitzte Holzmasken und Kostüme sind ebenso schnell organisiert wie ein Umzug. Weil auch die umliegenden Narrenzünfte im Sommer nichts zu tun haben, nehmen über 2500 Hästräger teil. Sie ziehen vom Hochgrat aus hinab ins Tal, drehen noch eine Extra-Runde durch das Eistobel – und bringen Maierhöfen mit dem „längsten närrischen Alpabtrieb Bayerns“ wieder zurück ins Rampenlicht.

OKTOBER

Seit dem Einzug von Markus Reichart in den Landtag steckt Heimenkirch in einer tiefen politischen Krise. Der Bürgermeister ist weg – und der Gemeinderat kann sich nicht auf einen Nachfolger einigen. Weil auch kein Mediator greifbar ist, der vermitteln könnte, zerstreiten sich die Parteien so sehr, dass sich jetzt auch noch der Gemeinderat auflöst. Doch zum Glück gibt es das Interkommunale Entwicklungskonzept (IEK) mit Opfenbach aus dem Jahr 2012, das für genau diesen Fall einen Notfall-Paragrafen beinhaltet: Wird eine der beiden Gemeinden politisch führungslos, fällt sie automatisch ihrem Nachbarn zu. Und so hat Bürgermeister Matthias Bentz ab sofort im „Markt Opfenbach mit Heimenkirch“ das Sagen.

NOVEMBER

Was nach der Entlassung von Hansi Flick schon seit Wochen gemunkelt wird, ist nun offiziell: Nicht München, nicht Berlin – die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Fußball-EM 2024 ihr Quartier tatsächlich in Weiler aufschlagen. „Wir haben uns bewusst für einen kleinen Ort entschieden, um wieder näher dran an den Fans zu sein“, sagt DFB-Sportdirektor Joachim Zwerger. Bei einer Pressekonferenz im Hotel Tannenhof präsentiert er gemeinsam mit Bundestrainer Karl-Heinz Riedle zudem zwei neue Partner des DFB: Die Post-Brauerei Weiler wird neuer Premiumsponsor der Adlertruppe und Bebbi B. singt vor jedem Länderspiel die Nationalhymne. Natürlich nur echt in Westallgäuer Mundart.

DEZEMBER

Das neue Hallenbad in Lindenberg ist immer noch nicht eröffnet worden. Die Becken sind zwar längst gefüllt und auf der Aqua-Cross-Anlage ist auch schon eine Staffel von „Ninja Warrior Germany“ gedreht worden – doch die Öffentlichkeit muss weiterhin draußen bleiben. Denn der Stadtrat kommt bei den Außenanlagen einfach auf keinen grünen Zweig. Wie viele Fahrradstellplätze braucht es? Wo könnte die Ladesäule für E-Autos stehen? Sollen die Besucher überhaupt mit dem Auto kommen dürfen? Und wo wäre Platz für eine Bushaltestelle? Um den endlosen Diskussionen ein Ende zu bereiten, beschließt Bürgermeister Eric Ballerstedt einen Kompromiss: Eine Entscheidung soll erst dann getroffen werden, wenn das Mobilitätskonzept fertig ist. Das soll „zeitnah“ geschehen, sagt er.