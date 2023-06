Was einen Garten in Weiler zum "Naturgarten" macht

Bei Angelika und Bernd Frommknecht aus Weiler blüht und surrt es rund ums Haus. Bis auf einen Punkt erfüllt die grüne Oase den kompletten Kriterienkatalog.

27.06.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Hier fühlen sich Schmetterlinge, Insekten und Vögel wohl: Im Naturgarten von Angelika und Bernd Frommknecht aus Bremenried (Gemeinde Weiler-Simmerberg) gibt es nur einige Quadratmeter Wiese, aber viele Blumen, unterschiedlichstes Gemüse, eine Hecke und auch ein „wildes Eck“. Das waren gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung um das Prädikat „Naturgarten“, das es seit einigen Jahren in Bayern gibt. Kerstin Bufler und Gerd Kainz haben den Garten jetzt anhand eines Kriterienkatalogs genau unter die Lupe genommen.

Natürlicher Dünger als Grundvorraussetzung

Ansprechpartner für die Aktion sind im Landkreis Lindau entweder die örtlichen Gartenbauvereine oder Gartenfachberater Bernd Brunner im Landratsamt. Er oder sechs entsprechend geschulte Prüfer nehmen die Zertifizierung vor – zu ihnen gehören auch Kerstin Bufler und Gerd Kainz, die in Weiler einen Gartenbaubetrieb führen. Was das Ehepaar Frommknecht in den vergangenen 16 Jahren rund um sein Haus in der Scheidegger Straße geschaffen hat, ist für Gerd Kainz so etwas wie ein „Musterbeispiel“.

Obgleich nur rund 250 Quadratmeter auf dem Grundstück für den Garten zur Verfügung stehen, gibt es hier vieles, was Tier und Mensch erfreut. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass auf chemische Dünger verzichtet wird. Das ist für Angelika Frommknecht „Ehrensache“. Stattdessen setzt sie auf Brennnesseljauche und den eigenen Kompost. Auch Pflanzenschutzmittel verwendet sie nicht – und schafft stattdessen Bereiche, in denen sich Nützlinge wie Marienkäfer und Vögel wohlfühlen. Mit Schmierseife geht sie gegen Blattläuse vor – und Schnecken sammelt sie selbst ein. So erfüllt sie auch in diesem Punkt den Kriterienkatalog für das Prädikat „Naturgarten“. Für den ist auch der Gesamteindruck wichtig: „Es muss eine hohe ökologische Vielfalt geben“, sagt Kainz.

Was für die volle Punktzahl fehlt

Die beginnt im Garten der Frommknechts schon bei der Weidenhecke, die zur Straße hin nicht nur einen Sichtschutz bietet und einen Zaun ersetzt, sondern die auch im Frühjahr den Insekten erste Nahrung gibt. Im Garten selbst finden sich Kletterrosen und Sommerflieder, aber auch Salate, Rosenkohl, Blaukraut und Tomaten. Denn ein gewisser Grad der Selbstversorgung war ein erster Ansatz der Frommknechts, als sie das alte Holzhaus kauften. Hier verfügen sie auch über eine eigene Quelle. Und sie haben beim Anlegen der Wege nicht nur auf Tropenholz und Granit aus China – beides Ausschlusskriterien für das Prädikat – verzichtet, sondern bewusst gebrauchte Steine verlegt.

Das „wilde Eck“ als ein Bereich im Garten, der komplett sich selbst überlassen ist, hat bei den Frommknechts die Brennnessel in Beschlag genommen. „Das darf und soll so sein“, sagt Kerstin Bufler. Und Platz ist auf einem Wiesenstück auch für einen Liegestuhl und das Planschbecken beim Besuch der Enkel. Auch das widerspricht dem Naturgarten-Gedanken nicht. „Der Garten soll auch der Erholung dienen“, betont Gerd Kainz. Einzig die Verwendung eines Mähroboters ist ein Tabu, denn er kommt kontinuierlich zum Einsatz. Das aber widerspricht dem Wunsch, dass sich tierisches Leben hier wohlfühlt.

Die Japanische Himbeere stört die beiden Prüfer nicht: „Es darf auch mal ein Exot sein“. Primär aber sollen Naturgärten mit regionalen Pflanzen bestückt sein. So reicht es für Angelika und Bernd Frommknecht am Ende fast für die volle Punktzahl. Einzig eine Wasserfläche fehlt.