Was diesen Hut mit der Queen verbindet

10.09.2022 | Stand: 09:09 Uhr

Einen Hut von Roger Cicero, Luis Trenker und Indiana Jones gibt es im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg zu sehen. Natürlich auch einen von Udo Lindenberg. Der Name ist schließlich Programm. Und dann weht auch noch ein Hauch von Buckingham Palace durch das Museum.

Ein schwarzer Karton, darauf das Wappen des englischen Königshauses gedruckt. So kam im September 2014 ein eisblauer Hut mit Blumengarnitur im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg an.

Das Besondere daran: Er stammt aus jener Manufaktur, die in England auch die Hüte für die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorbene Queen Elisabeth II. gefertigt hat. Und das ganz exklusiv.

Conny Brendle war Hutkönigin in Lindenberg von 2008 bis 2010

Eingefädelt hatte das Ganze die ehemalige Lindenberger Hutkönigin Conny Brendle (von 2008 bis 2010 im Amt). Zunächst hatte sie eine Anfrage nach einer royalen Kopfbedeckung für das damals kurz vor der Eröffnung stehende neue Musuem direkt an das englische Königshaus gestellt. Allerdings ohne Erfolg.

Hutmacherin der Queen fertigt Hut für Museum in Lindenberg

Über Facebook nahm sie daraufhin direkt Kontakt mit der renommierten Hutmacherin Rachel Trevor-Morgan in London – und die sagte tatsächlich zu, extra für das Hutmuseum in Lindenberg einen Hut in der Art anzufertigen, wie ihn damals auch die Queen trug. Das Einzelstück ist ausschließlich in Handarbeit entstanden.

Rechtzeitig zur Eröffnung des Hutmuseums kam die Kopfbedeckung in Lindenberg an. Seitdem ist sie als Teil des Huttornados ein prominentes Exponat in der Dauerausstellung des Museums.

