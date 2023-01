Was eine Bank in Stiefenhofen mit Kapstadt gemeinsam hat

In Stiefenhofen steht seit kurzem eine Bank mit Rahmen. Was diese mit Kapstadt und Altbürgermeister Toni Wolf zu tun hat.

An dieser Stelle der Staatsstraße geriet Stiefenhofens Altbürgermeister Toni Wolf regelmäßig ins Schwärmen. Bei der morgendlichen Fahrt von seinem Zuhause im Ortsteil Harbatshofen ins Rathaus in der Dorfmitte kam er kurz nach Holzleute auf den höchsten Punkt der Strecke. Und da öffnete sich schlagartig der Blick zur Nagelfluhkette. Und mit Wolf schwärmten dort schon in der Vergangenheit viele Autofahrer und Wanderer. Für sie ist an dieser Stelle auch ein kleiner Parkplatz angelegt. Und dort gibt es seit einigen Wochen ein ganz besonderes Aussichtsbänkle.

Weitgereiste Touristen kennen das: ein großer Rahmen, wie gemacht für Fotos. Darin lässt sich sitzen oder stehen. So beispielsweise im südafrikanischen Kapstadt, wo ein solcher „Bilderrahmen“ den Blick auf den weltberühmten Tafelberg freigibt und den täglich zigtausende Touristen für ihr Erinnerungsfoto nutzen.

Bank in Stiefenhofen: idealer Platz für einen Zwischenstopp

Es ist den Einheimischen und Gästen wohl zu wünschen, dass sich der Andrang am neuen Aussichtsbänkle nicht ganz so entwickelt wie in der südafrikanischen Hauptstadt. Aber der ein oder andere Autofahrer dürfte künftig einen Zwischenstopp einlegen, liegt er doch an jener Strecke, die aus Württemberg in Richtung Oberstaufen und Bregenzerwald führt. Aktuell fehlt freilich das passende Wetter für das perfekte Foto. Wenn aber im Frühjahr erstmal der Löwenzahn blüht und die Sonne dazu scheint, könnte sich das Aussichtsbänkle durchaus zum Instagram-Hotspot entwickeln, an dem zahlreiche Fotos für das soziale Netzwerk entstehen.

Die Weißtanne und ihre Bedeutung für das Westallgäu

Aber die Besonderheit besteht nicht nur aus der Gemeinsamkeit, die der „Bilderrahmen“ zwischen Stiefenhofen und touristischen Weltmetropolen schafft. Das Bänkle macht auch auf eine Besonderheit der Region aufmerksam – die Weißtanne. Auf einer Informationstafel erfahren Autofahrer und Wanderer, die hier einen Stopp einlegen, welch besondere Bedeutung die Weißtanne zwischen Bodensee und Westallgäu hat. So ist auch das Aussichtsbänkle aus Weißtanne gefertigt. Die Kosten in Höhe von 10.000 Euro für das Bänkle und die Informationsstele haben sich die Gemeinde und die Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee geteilt. Somit floss auch europäisches Fördergeld in das Projekt. Organisiert hat das Projekt die Waldbesitzervereinigung (WBV) Westallgäu.

Beschlossen hatte der Gemeinderat Stiefenhofen das jetzt realisierte Aussichtsbänkle bereits 2019. Unter anderem die Folgen der Corona-Pandemie führten zu Verzögerungen.

