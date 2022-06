Was für ein Drama: Der TSV Stiefenhofen steigt in die Kreisliga A auf

Der TSV Stiefenhofen kassiert in der Nachspielzeit das 0:1, schlägt aber zurück. Wieso er nicht in die Relegation muss und was der SV Eglofs angestellt hat.

13.06.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Was für ein Drama! Der TSV Stiefenhofen hat sich in einem wahren Herzschlagfinale die Vizemeisterschaft in der Kreisliga B gesichert – und steigert dadurch direkt auf.

Im letzten Spiel beim noch sieglosen Schlusslicht Kleinhaslacher SC tat sich die Mannschaft von Trainer Hubert Schädler schwerer als erwartet. Und tatsächlich kassierten sie gegen den Außenseiter durch ein Tor von der Mittellinie das 0:1 durch Marvin Scholze (90.+1). Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, schlug Stiefenhofen tatsächlich umgehend zurück: Eine Minute später erzielte Sebastian Dorner nach einem Standard das 1:1 – und die Party konnte starten.

Somit kehrt Stiefenhofen nach vier Jahren Pause in die Kreisliga A zurück. Eine Relegation braucht es nicht, da die Liga auf 16 Mannschaften aufgestockt wird.

SV Eglofs verspielt Relegation zur Bezirksliga Bodensee

In der Kreisliga A wiederum hat der SV Eglofs am letzten Spieltag die Relegation doch noch verspielt. Die Argenbühler führten in Gebrazhofen nach wenigen Minuten schon mit 2:0, verloren am Ende aber mit 2:3 und rutschten auf den dritten Platz ab.

Der FC Isny spiel Relegation am 20. Juni

In die Relegation zur Bezirksliga geht stattdessen der FC Isny (6:1 gegen Türk SV Wangen).

Isny trifft am 20. Juni in Ratzenried zunächst auf den Sieger der Partie SV Vogt gegen TSV Schlachters.