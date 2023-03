Verhaltensregeln: Was im neuen Hallenbad Lindenberg erlaubt ist und was nicht

Was dürfen Gäste und was nicht? Der Stadtrat hat vor der Eröffnung die Satzung für das neue Schwimmbad beschlossen. Sie enthält 22 Benimmregeln.

Wer darf rein? Was müssen Badegäste im neuen Hallenbad tun und was dürfen sie nicht? Das sind Fragen, die die Stadt Lindenberg in einer Satzung regelt, die der Stadtrat einstimmig beschlossen hat.

Fotografieren und filmen verboten

Den größten Teil der Satzung nehmen die Verhaltensregeln ein. 22 Punkte umfassen sie. Verboten ist beispielsweise das Fotografieren und Filmen fremder Personen, aber auch das seitliche Hineinspringen oder das Hineinstoßen in die Becken, Alkohol und das Reservieren von Liegen mit Handtüchern. Auf der anderen Seite wird vor dem Baden eine „gründliche Reinigung in den dafür vorgesehenen Duschen“ verlangt.

Für Diskussionen im Stadtrat sorgten Taucherbrillen und Schwimmflossen. Beides sollten Gäste nach dem Entwurf der Satzung nicht nutzen dürfen. Über Ausnahmen sollten die Bademeister entscheiden. „Bei 160 Gästen ist das Bad schon ziemlich voll“, verwies Stadtkämmerin Birgitt Richter auf die Verletzungsgefahr, wenn Schwimmer Flossen einsetzen. Entsprechende Aussagen hatte die Stadt auch von Betreibern anderer Bäder erhalten.

Wie es um Taucherbrillen steht

Bei dem Verbot der Flossen bleibt es auch. Ausnahmen können Bademeister machen – etwa wenn kaum Betrieb herrscht. Dagegen kippten die Räte das Verbot der Taucherbrillen mehrheitlich. Sicherheitsprobleme sahen sie nicht und auch, dass sie zum Tauchen verleiten, wollten sie mehrheitlich nicht als Argument gelten lassen. „Es gibt Schwimmbrillen, die fast aussehen wie Taucherbrillen“, verwies Helmut Strahl auf einen praktischen Aspekt.

Einen genauen Termin für die Eröffnung des Bads hat die Stadt Lindenberg indes noch nicht genannt. Die Rede war zuletzt aber vom ersten Halbjahr 2023. Klar ist: Noch vor dem ersten Betriebstag hat kürzlich der Stadtrat die Eintrittspreise erhöht (Lesen Sie einen Artikel zur Preisgestaltung)