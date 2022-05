Was machen Kinder im Waldkindergarten bei Regen, Winter und wenn sie aufs Klo müssen?

Den Waldkindergarten Röthenbach gibt es seit zehn jahren. Womit die Kinder spielen, was sie tun, wenn es kalt ist und wohin sie bei Gewitter und Sturm gehen.

15.05.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Am Waldrand steht ein kleines buntes Männchen aus Holz, dahinter blitzt zwischen den Bäumen ein Bauwagen durch und eine dunkelgrüne Plane ist zwischen den Bäumen gespannt. Der Waldkindergarten in Röthenbach-Oberhäuser hat keine Wände und keine Türen: Geht man ein paar Schritte weiter hört man schon die Kinderstimmen und man steht direkt mitten in den Gruppenräumen. Umringt von hohen Fichten sitzen die Kinder auf kleinen Hockern aus dicken Baumscheiben im Kreis. Im Mai feiert der Waldkindergarten Röthenbach sein zehnjähriges Bestehen. Seit 2018 gibt es auch einen Waldkindergarten in Weiler. Die Leiterin beider Einrichtungen und Mitgründerin ist Daniela Kranz.

