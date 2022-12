Was passierte im Juli 1943 mit Karl Becker?

Der Jagdpilot Karl Becker aus Lindenberg kehrte im Juli 1943 vom Kampfeinsatz nicht mehr zu seinem Stützpunkt in den Niederlanden. Nun ist das Rätsel gelöst.

24.12.2022 | Stand: 17:34 Uhr

Fast acht Jahrzehnte herrschte bei dem Lindenberger Werner Bauer und seiner Familie Ungewissheit über den Verbleib seines Patenonkels Karl Becker. Der war im Zweiten Weltkrieg als Jagdflieger in den Niederlanden auf dem Flugplatz Deelen bei Arnheim stationiert gewesen – und Ende Juli 1943 nicht mehr vom Luftkampf zurückgekehrt. „Wir dachten lange, er sei in den Ärmelkanal gestürzt“, berichtet sein inzwischen 81 Jahre altes Patenkind. Nun weiß Bauer endlich, was wirklich geschehen ist. Eine bewegende Geschichte über eines von vielen Millionen Kriegsschicksalen.

