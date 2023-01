Was pflegenden Angehörigen im Westallgäu weiterhilft

Die Fachstelle der Caritas-Sozialstation Westallgäu bietet 2023 wieder regelmäßige Treffen für pflegende Angehörige an. Um welche Themen es dabei geht.

09.01.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Die Fachstelle für pflegende Angehörige der Caritas-Sozialstation Westallgäu hat ein neues Jahresprogramm zusammengestellt. Die monatlichen Treffen für pflegende und betreuende Angehörige sind laut Pressemitteilung ein offenes Angebot für alle interessieren Personen, die sich in einer Pflegesituation befinden oder beabsichtigen, jemanden im häuslichen Umfeld zu pflegen oder zu betreuen.

Die Nachmittage dauern meist von 14 bis 16 Uhr und finden in der Caritas-Sozialstation Westallgäu, Hirschstraße 13, in Lindenberg statt. Sie sollen durch Information und Austausch untereinander pflegende Angehörige in der Versorgung eines Menschen unterstützen. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Ansprechpartnerin ist Irmgard Wehle-Woll, Fachstelle für pflegende Angehörige, Telefon (08381) 920916. Folgende Treffen sind für 2023 geplant:

Dienstag, 17. Januar, 14 Uhr: „Altes loslassen – Neuem zuversichtlich entgegen“

Dienstag, 7. Februar, 14 Uhr: „Wer zahlt was?“ – Finanzierung der häuslichen Pflege

Dienstag, 7. März, 14 Uhr: „Demenz verstehen“ – praktische Tipps für den Alltag

Dienstag, 18. April, 14 Uhr:„Ätherische Öle in der häuslichen Versorgung“

Dienstag, 9. Mai, 14 Uhr: „Rechtliche Vorsorge für dich und für mich“ – Vortrag von Claudia Rudolph zu Vorsorgevollmacht und gesetzlicher Betreuung im katholischen Pfarrheim Lindenberg, Austraße 2

Dienstag, 13. Juni, 14 Uhr:„Pflege macht einsam“ – gemeinsam unterwegs am Waldsee

Dienstag, 4. Juli, 14 Uhr: „Ein Paar Schultern reichen in der Versorgung nicht aus“ – Wo gibt es Unterstützung?

Montag, 7. August, 14 Uhr: Ausflug

Dienstag, 12. September, 14 Uhr: Thema noch offen

15. bis 24. September:4. Bayerische Demenzwoche mit vielfältigen Angeboten für Menschen mit Demenz, deren Angehörige und die Öffentlichkeit. Infos bei der Kontaktstelle Demenzhilfe, Telefon (08381) 920916

Dienstag, 10. Oktober, 14 Uhr: „Letzte Hilfe“ – Begleitung in der letzten Lebensphase

Dienstag, 7. November, 14 Uhr: „Ich sorge dafür, dass es dir gut geht“

Dienstag, 5. Dezember, 14 Uhr:„Zur Ruhe und Stille kommen“. (cg, wa)

Teilnahme Anmeldung unter Telefon (08381) 920916 oder per E-Mail wehle-woll@sozialstation-westallgaeu.de