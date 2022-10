Peter und Roland Stohr sind seit 63 und 40 Jahren Berufsfischer auf dem Bodensee. Die Wasserburger lieben ihren Beruf – „trotz allem“. Was heute anders ist.

11.10.2022 | Stand: 12:38 Uhr

„Die schönsten Momente sind am frühen Morgen auf dem Bodensee. Der Tag beginnt, die Natur erwacht. Du siehst die Silhouette der Berge, hörst die Möwen und die Wellen“, sagt Fischer Roland Stohr – und schwärmt von Nebelschwaden, von der Sonne, die über dem Pfänderrücken aufgeht und die Landschaft in Gold taucht. Auch nach 40 Jahren Bodenseefischerei kann er davon nicht genug bekommen. Das gebe ihm das Gefühl, „es ist richtig, was ich hier mache – trotz alledem“.

