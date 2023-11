Mann lässt Schlüssel im Auto stecken - dann ist das Auto weg

Ein Mann hat in Wasserburg sein Auto abgestellt um Arbeiten auf einer Obstplantage zu erledigen. Er ließ den Schlüssel stecken - wenig später war das Auto weg.

07.11.2023 | Stand: 12:49 Uhr

In Wasserburg im Landkreis Lindau ist am Sonntag ein Auto gestohlen worden. Laut Polizei stellte ein Mann seinen Geländewagen in einer Obstplantage ab, um Rodungsarbeiten durchzuführen.

Dabei ließ er aber den Schlüssel im Zündschloss stecken. Einem bislang unbekannten Täter fiel das auf und er fuhr mit dem Auto davon. Die bisherige Fahndung verlief erfolglos, das Auto ist nach wie vor verschwunden.

Auto in Wasserburg gestohlen - Schlüssel muss immer abgezogen werden

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man den Zündschlüssel immer abziehen sollte und an einem sicheren Ort verwahren. Die Straßenverkehrsordnung schreibe sogar vor, dass ein unbefugter Gebrauch des Autos durch abziehen und Verschließen des Fahrzeugs zu verhindern ist. Eine Nichtbeachtung kann zu einem Bußgeld in Höhe von 15 Euro führen.

