Betrunkene Frau fährt mit ihrem Auto gegen einen Baum

Im Landkreis Lindau ist am Mittwochabend eine betrunkene Frau mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

02.11.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend bei Wasserburg (Landkreis Lindau) betrunken gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, verlor die Frau in einer Rechtskurve auf der Verbindungsstraße von Hengnau nach Wasserburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Betrunkene Frau fährt mit Auto gegen einen Baum - 10.000 Euro Schaden

Sie kam nach links von der Straße ab und prallte dort frontal in einen Baum. Die herbeigeeilte Streife führte bei der 42-Jährigen einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: 1,1 Promille.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Die Beamten ordneten vor Ort eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der 42-Jährigen sicher.

Die neuesten Nachrichten aus Lindau, Weiler und dem Westallgäu lesen Sie immer hier.