Hoher Schaden bei Brand in Heizungskeller in Wasserburg

Ein Feuer hat einen Heizungskeller in Wasserburg bei Lindau total zerstört. Ein 72-jähriger Mann hatte den Brand zum Glück rechtzeitig bemerkt.

24.12.2021 | Stand: 12:37 Uhr

Am Donnerstagmittag bemerkte ein 72-Jähriger beim Essen mit der Familie Rauch in dem Haus in Wasserburg bei Lindau. Zur selben Zeit schlugen auch schon die Rauchmelder an.

Schließlich entdeckte der Bewohner einen Brand im Heizungskeller und alarmierte die Feuerwehr. Die Retter konnte alle Personen im Haus unverletzt evakuieren. Der 72-jährige Mann musste jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Wasserburg: Brandursache noch unklar

Laut der Feuerwehr ist der Heizungsraum komplett ausgebrannt. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar.