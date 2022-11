Wasserburger Gemeinderat Epple und Firma Mang und Sohn haben sich geeinigt

Der Streit zwischen der Firma Mang und Sohn GmbH & Co. KG und dem Wasserburger Gemeinderat Uli Epple jetzt beigelegt. Worauf sich die beiden geeinigt haben.

22.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nach knapp zwei Jahren ist der Streit zwischen der Firma Mang und Sohn GmbH & Co. KG und dem Wasserburger Gemeinderat Uli Epple beigelegt. Dabei ging es um eine Aussage, die Epple in einer Wasserburger Gemeinderatssitzung im Januar 2021 getroffen haben soll. Es ging um ein Bauprojekt der gerade gegründeten Firma Mang und Sohn GmbH & Co. KG.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.