Wasserfälle im Westallgäu: Im Laufe der Jahrhunderte gehen sie auf Wanderschaft

Wasserfälle zählen zu den eindrucksvollen Naturwundern, auch im Westallgäu. Sie wirken beständig und unverrückbar. Dabei sind sie ein vergängliches Phänomen.

Wasserfälle wie der Hasenreuter Wasserfall bei Scheidegg zählen sicher zu den eindrucksvollsten Naturwundern unserer Heimat. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn meterlange Eiszapfen und dicke Eispolster die talwärts stürzende Gischt umrahmen, zeigen sie sich von ihrer schönsten Seite. Auf uns Menschen wirken diese in den Fels gemeißelten Naturphänomene dauerhaft, beständig und unverrückbar. (Lesen Sie auch: Nagelfluhkette und Westallgäu: Wie dort wenige Meter über das "Schicksal" eines Regentropfens entscheiden)

Wie, wo und warum entstehen eigentlich Wasserfälle?

Doch der erste Eindruck täuscht. Löst man sich aus dem engen Zeitrahmen eines Menschenlebens, werden Wasserfälle auf einmal zu einem vergänglichen Phänomen. Sie entstehen überall dort, wo sich im Bachlauf härtere und weichere Gesteinsschichten abwechseln. An solchen Stellen stürzt das Wasser bei uns meist über Geländestufen aus hartem Nagelfluhgestein – und trägt im Laufe der Zeit die flussabwärts gelegenen, weicheren Schichten aus Sandstein und Mergel ab. (Das könnte Sie auch interessieren: Specht: Der Höhlenbaumeister schätzt das Futterhäuschen)

Wasserfälle im Westallgäu: Nicht nur bei Hochwasser zeigt sich die Kraft des Wassers

Dabei nagt die Kraft des Wassers 24 Stunden am Tag am Bachbett und am Gestein des Wasserfalls. Vor allem während eines Hochwassers reißt und zerrt das Wasser mit großer Kraft am Untergrund. Dem können sich auf Dauer auch die harten Felsstufen aus Nagelfluhgestein nicht widersetzen: Entweder stürzen sie in die Tiefe, weil sie durch die Abtragung der weiter unten gelegenen, weicheren Schichten immer weiter unterspült werden – oder sie werden durch die Kraft der fließenden Welle im Lauf der Jahrtausende immer weiter abgeschliffen und abgetragen. (Lesen Sie auch: Wie sich der Bodensee im Winter zum Vogel-Paradies entwickelt)

Im Winter spielen auch Frostsprengungen eine große Rolle

Jetzt im Winter spielt zusätzlich das Phänomen der Frostsprengung eine große Rolle: Wasser dringt in die kleinsten Felsritzen eines Wasserfalls ein. Sobald es gefriert, sprengt es durch die Volumenausdehnung kleine Stücke auch aus härtestem Gestein. All das hat zur Folge, dass unsere Wasserfälle durch „rückschreitende Erosion“ allmählich bachaufwärts wandern – auch wenn sich das im Laufe eines Menschenlebens nur selten direkt beobachten lässt.

