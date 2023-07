Baden am Bodensee: Wasserpflanzen wachsen dieses Jahr besonders schnell

Rund um Lindau sind die Pflanzen im Bodensee nicht zu übersehen. Wie das Wasserwirtschaftsamt und der Bund Naturschutz die Lage einstufen.

Wer sich vor Algen und Wasserpflanzen ekelt, der hat in diesem Sommer wenig Spaß am Bodensee. Zumindest an einigen Stellen vor Lindau wachsen schon jede Menge Pflanzen im Wasser. Sind das die Vorboten für eine neue Algenplage?

Läuft man über die Seebrücke, die das Festland mit der Lindauer Insel verbindet, sieht man sie schon von Weitem: An der Oberfläche schwimmen viele grüne Pflanzen, kleine Teppiche bilden sich. Auch an der Oscar-Groll-Anlage bei der Spielbank sieht man die Wasserpflanzen vom Ufer aus. Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich dennoch in den See trauen, kitzeln sie an Beinen und Bauch.

Warum die Algen so schnell gewachsen sind

Sind die Pflanzen im Wasser dieses Jahr früher dran als sonst? „Womöglich ja“, schreibt Karl Schindele vom Wasserwirtschaftsamt in Kempten auf Anfrage. Die Algen und Pflanzen seien wegen des schönen Wetters so schnell gewachsen. Vor dem Unwetter vergangene Woche gab es viele heiße Sommertage. Viel Licht, erhöhte Luft- und damit auch gestiegene Wassertemperaturen sorgten für das schnelle Wachstum.

Schindele vermutet, dass auch der Niedrigwasserstand im März sowie April und der viele Regen im Mai eine Rolle spielen. Das sorge dafür, dass Nährstoffe aus dem Sediment freigesetzt werden.

Aber nicht nur Algen sind in diesem Jahr besonders schnell gewachsen. Auch andere Pflanzen wie Laichkräuter kommen bei niedrigem Wasserstand schneller an die Wasseroberfläche, wie Isolde Miller weiß, Gebietsbetreuerin im Landkreis Lindau beim Bund Naturschutz.

Laichkräuter sind auch das, was Schwimmer an den Beinen spüren oder vom Ufer aus zu sehen ist. Sie schlagen unten im See ihre Wurzeln. Als problematisch sieht Miller die aktuelle Situation nicht an. Karl Schindele bestätigt: „Uns liegen bisher noch keine Hinweise für ein vermehrtes Aufkommen von Algen am Bodensee vor.“

Niedrige Pegelstände wie in 2022?

Wichtig ist jetzt aber der Regen. Denn wenn der Pegel des Sees zu früh fällt, könnte es wieder zu historisch niedrigen Wasserständen kommen. Das war im Sommer 2022 der Fall. In der Reutiner Bucht zum Beispiel hatte das Niedrigwasser einen ganzen Strand freigelegt. Normalerweise bleibe der Wasserstand auf höherem Niveau und beginne erst Ende Juli oder Anfang August langsam zu sinken, so Miller.

Das wenige Wasser sorgte 2022 dafür, dass sich bis Mitte August Algenteppiche vor dem Lindauer Ufer gebildet hatten. Im See vor der Hinteren Insel, vor dem Casino oder im Kleinen See: Wasserpflanzen gab es auffällig viele. Das Wasserwirtschaftsamt stellte ein erhöhtes Aufkommen von Grünalgen fest.

Und wie sind die Prognosen für diesen Sommer? Eine Vorhersage ist laut Karl Schindele schwierig. Eine Rolle spielten Licht, Luft- und Wassertemperaturen sowie Flautephasen und auch die Konzentration von Nährstoffen. Läuft es wie im vergangenen Sommer, breiten sich Seegras und Algen weiter aus.