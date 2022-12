In Oberreute wird das Wasser 40 Prozent teurer

Trotzdem ist er weiter vergleichsweise niedrig. 2024 soll er jedoch schon wieder erhöht werden.

20.12.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Landwirte in Oberreute müssen sich ab 1. Januar auf einen steigenden Wasserpreis einstellen. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass pro Kubikmeter 70 Cent statt bisher 50 Cent berechnet werden. Das ist eine Steigerung um 40 Prozent. Dennoch hat Oberreute auch dann einen der niedrigsten Wasserpreise der Region.

Oberreute bezieht das Wasser von der Fernwasserversorgung Oberes Allgäu. Der Einkaufspreis bei diesem Zweckverband soll 2023 auf voraussichtlich 49 Cent steigen. Die Gemeinde muss jedoch auch ihr eigenes Leitungsnetz unterhalten. Das ist mit Material- und Sachkosten verbunden. Zuletzt erhöht hat die Gemeinde ihren Wasserpreis 2002. Seither waren 50 Cent pro Kubikmeter zu bezahlen. Im Vergleich zur Nachbarschaft war das zuletzt der günstigste Preis: In Stiefenhofen sind 65, in Oberstaufen 72 und in Ellhofen 75 Cent zu bezahlen. Deutlich teurer ist das Wasser mit 1,35 Euro in Weiler und mit 1,78 Euro in Lindenberg. Vor allem die steigenden Energiepreise verteuern jetzt das Wasser. Denn es gelangt über eine 48 Kilometer lange Versorgungsleitung und über mehrere Pumpstationen und Hochbehälter zu den Abnehmern in Oberreute.

Deshalb wird der Wasserpreis weiter steigen

Für Bürgermeister Stefan Schneider ist klar: Bei dieser Erhöhung wird es wohl nicht bleiben. Denn die Gemeinde will den Wasserpreis komplett neu kalkulieren und dabei auch die zuletzt getätigten Investitionen beispielsweise in die Pumpstation in Vorderschweinhöf, die höheren Personalkosten und den ab voraussichtlich Mitte 2023 geltenden höheren Einkaufspreis berücksichtigen. Daher ist für Schneider klar: Wohl schon im Januar 2024 wird der Wasserpreis erneut steigen. Dennoch plädierte er dafür, nicht bis zur Neukalkulation zu warten. Denn dann erwarte die Abnehmer eine umso deutlichere Erhöhung.

An die Verpflichtung der Kommune, das Wasser kostendeckend zu verkaufen, erinnerte Andrea Hilbert. Lothar Behmann verwies darauf, dass es Gewerbebetriebe und Landwirte als Großabnehmer treffen werde. Dem hielt Bürgermeister Stefan Schneider entgegen, dass die Gemeinde das Defizit nicht tragen dürfe. Er rechnete auch vor, dass die Erhöhung einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt, der 120 Kubikmeter Wasser pro Jahr verbrauche, mit zwei Euro monatlich belaste.

Der Beschluss, den Wasserpreis zunächst auf 70 Cent zu erhöhen, fiel am Ende einstimmig.

Zuletzt hatte auch die WHO im Westallgäu den Preis für Leitungswasser erhöht.