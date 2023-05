Schutz vor Diebstahl: Gravur von Außenbordmotoren in Lindau

Die Kriminalität rund um den Wassersport steigt an. Die Wasserschutzpolizei Lindau bietet Bootsbesitzern an, Bootsinventar und Außenbordmotoren zu gravieren.

16.05.2023 | Stand: 10:31 Uhr

Die Wasserschutzpolizei Lindau bietet Bootsbesitzern am Donnerstag kostenlose Gravuren von Bootsinventar und Außenbordmotoren an. Wegen der steigenden Eigentumskriminalität rund um den Wassersport hat die Bayerische Wasserschutzpolizei diese Möglichkeit, Boots-Zubehör dauerhaft mit einer individuellen Nummer gravieren zu lassen, ins Leben gerufen. Damit ist wertvolles Inventar eindeutig gekennzeichnet und im Fall eines Diebstahls können die Beamtinnen und Beamten die Spur zurückverfolgt werden.

Kostenlose Gravur für Bootsinventar und Außenbordmotoren in Lindau

Die Wasserschutzpolizei empfiehlt die Gravur als Präventionsmaßnahme. Die Motornummern von Außenbordmotoren sind meistens nur mit einem Aufkleber am Motor oder am Schaft gekennzeichnet. Nach einem Diebstahl können Diebe die Sticker leicht entfernen. Danach ist eine Zuordnung der Motoren für die Polizei im Falle einer Kontrolle oder einer Sicherstellung nur noch schwer möglich.

Wasserschutzpolizei Bayern unterstützt Aktion im Segelhafen Lindau

Die Wasserschutzpolizei möchte nochmals auf den Termin aufmerksam machen und erinnert an die Einladung. Die Gravuraktion der Wasserschutzpolizei Lindau in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Wasserschutzpolizei-Zentralstelle in Schwabach findet statt:

Donnerstag, 18.05.2023, 10:00 bis 14.00 Uhr

im Lindauer Segelhafen am Schwimmsteg des Lindauer Segler-Club e.V. (LSC) statt.

Um Wartezeiten zu vermeiden bittet die Polizei Lindau interessierte Bootsbesitzer, sich telefonisch unter der Telefonnummer 08382 9100 anzumelden.

