Diese Regeln müssen Wassersportler auf dem Bodensee unbedingt beachten

Auf dem Bodensee gelten andere Regeln als andernorts – vor allem für Wassersportler. Das hängt mit der Lage des Sees zusammen. Und die birgt manche Gefahr.

Von Ralf Schäfer

06.09.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Auf dem Bodensee gelten andere Regeln als andernorts – vor allem für Wassersportler, die kein Schifffahrtspatent brauchen, die also mit kleinen Wasserfahrzeugen oder einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) unterwegs sind. Diese Regeln sind Bestandteil der Bodenseeschifffahrtsordnung (BSO), also der internationalen Vereinbarung zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Sie soll der Sicherheit, der Einhaltung der Verkehrsregeln und als Grundlage für Veranstaltungen auf dem See dienen. Ihr oberstes Ziel ist die Sicherheit“, sagt Claudia Bucher, technische Sachverständige beim Landratsamt Bodenseekreis.

