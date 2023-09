Wieso drei Wasserwachtlerinnen aus Lindenberg an der Ostsee helfen

Drei junge Frauen der Wasserwacht Lindenberg unterstützen die Küstenwache an den Ostseestränden in Kiel.

04.09.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Die meisten Jugendlichen nutzen ihre Sommerferien, um sich vom zurückliegenden Schuljahr zu erholen und die Batterien wieder aufzuladen. Nicht so Anna Burkhard (16), Tabea Schimpf (18) und Carina Leonhardt (18). Die drei jungen Frauen der Wasserwacht Lindenberg waren diesen Sommer für eine Woche in Kiel an verschiedenen Stränden und haben dort wertvolle Hilfe geleistet. Aber wie kommen drei Jugendliche von der Wasserwacht Lindenberg an die 900 Kilometer entfernte Ostsee?

Jedes Jahr im Sommer lädt die Wasserwacht Kiel interessierte Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen aller Altersgruppen aus ganz Deutschland zu sich ein. „Ein hervorragendes Projekt mit Gewinnern auf allen Seiten“, findet Thorsten Tourbier, stellvertretender Vorsitzender der Wasserwacht Lindenberg.

Wo sich die Arbeit von der im Westallgäu unterscheidet

Als eine „große Erfahrung“ beschreibt Anna Burkhard diese Woche. „Ich habe dort sehr viele neue Leute kennengelernt und würde es auf jeden Fall jedem Einzelnen empfehlen, dort hinzugehen“, erzählt die Lindenbergerin. Die Mädchen waren täglich von morgens bis abends am Strand. „Die Arbeit ist im Prinzip relativ gleich, aber es findet natürlich alles in einem viel größeren Bereich statt“, vergleicht Burkhard die Tätigkeit an der Ostsee mit den Einsätzen im Westallgäu.

Zwar blieben ihr größere Unfälle erspart, „aber einmal mussten wir einen Jetski aus dem Wasser ziehen, weil ein älterer Mann es nicht mehr drauf geschafft hat“, berichtet Burkhard, die schon seit mehr als fünf Jahren Mitglied der Wasserwacht Lindenberg ist. Sie kann sich gut vorstellen, wieder nach Kiel zu kommen.

Der Austausch der beiden Vereine hat Vorteile für alle Beteiligten. Zum einen können die Kieler nur so ihre Strände wirklich besetzen, denn wie so viele Vereine leidet auch die dortige Wasserwacht unter akutem Personalmangel. Zum anderen ist das Arbeiten an Küstenstränden vor allem für jüngere Rettungsschwimmer eine ideale, praxisnahe Erfahrung.

Das Meer ist voll von Besonderheiten - die kann man im Allgäu nur theoretisch lernen

„Die Gefahr an Küstenstränden ist Teil der Ausbildung, aber natürlich kann man das bei uns am Waldsee nur theoretisch erlernen,“ erklärt Thorsten Tourbier. An der Ostsee gebe es andere Begebenheiten. „Da kommen natürlich auch mal größere Wellen oder auch besondere Tiere wie Feuerquallen vor“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende von den Besonderheiten im Meer. Außerdem gebe es dort deutlich mehr Notfälle, bei denen Erste Hilfe nötig sei, und diese dann auch nicht selten im Wasser. „Bei mehr Leuten steigt natürlich auch die Gefahr der Unfälle.“

Besonderer Einsatz für die Rettungsschwimmer aus dem Allgäu

So etwas erleben die Mitglieder der Lindenberger Wasserwacht am Waldsee eher selten bis gar nicht. Umso spannender ist es für die Rettungsschwimmer, einmal etwas zu erleben und für den Ernstfall gewappnet zu sein. Auch Tourbier selbst war schon in Kiel vor Ort und erzählt: „Wenn man dann diese langen Sandstrände entlang schaut, da fühlt man sich schon ein bisschen wie bei Baywatch.“

In den vergangenen Jahren war das Projekt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen und fand nun erstmals wieder statt. Umso mehr freute sich auch Tourbier, dass sich drei Lindenbergerinnen angeschlossen haben. „Wir waren meistens so zwischen drei und sieben Leute“, schätzt er die Gruppengrößen ein, die in der Vergangenheit zum Einsatz nach Schleswig-Holstein gefahren waren.