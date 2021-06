Die Wasserwacht Lindenberg hat an der Badestelle am Waldsee nicht nur das Wasser im Blick. Was ihre häufigsten Einsätze sind und was sie mit "Baywatch" zu tun hat.

12.06.2021 | Stand: 11:44 Uhr

Sie passen auf, damit anderen nichts passiert: Die Wasserwacht Lindenberg hat bei ihrem Wachdienst am Waldsee die Badestelle, das Wasser und auch die Liegewiese im Blick. Technische Leiterin Stephanie Tourbier (45) erklärt im Interview, wie die Ehrenamtlichen ihre Schichten organisieren, was die häufigsten Einsätze sind und wieso die Wasserwacht einmal eine Braut in voller Montur aus dem See gezogen hat.