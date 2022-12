Hochwasserschutz bei Bremenried: Wasserwirtschaftsamt stellt Ergebnisse vor

Welche Häuser in Bremenried (Weiler-Simmerberg) geschützt werden sollen - und welche nicht.

06.12.2022 | Stand: 18:29 Uhr

Gleich zwei Starkregen-Ereignisse haben 2021 zu Überflutungen durch den Kapfreuter Bach und den Hellers Hausbach westlich von Bremenried (Weiler-Simmerberg) geführt. Anlass für das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kempten, zu untersuchen, ob die Voraussetzungen für Hochwasserschutzmaßnahmen erfüllt sind. Das Ergebnis stellte jetzt Norbert Fichtl vom WWA im Bauausschuss des Gemeinderates vor. Danach hat ein Ausbau des Kapfreuter Bach Priorität. Beim Hellers Hausbach stimmt aus Sicht der Behörde aber das Aufwand-/Nutzen-Verhältnis nicht.

Tiefgarage stand unter Wasser

Am 8. Mai und am 12. August 2021 ließ Starkregen die Gewässer anschwellen. Die Tiefgarage der GKWG-Wohnhäuser an der Scheidegger Straße stand unter Wasser, ebenso auch weite Flächenbereiche. Die Bewertung durch das WWA ergab die Prioritätsstufe drei von fünf. Das verpflichtete die Behörde zum Planen. Ergebnis: Auf einer Länge von 230 Metern soll der Kapfreuter Bach ausgebaut werden. Teilweise soll ein breiterer Lauf, teilweise ein 75 Zentimeter hoher Deich insbesondere die Gebäude der GKWG vor der Überflutung bewahren. Ein Bau könne 2024 erfolgen, zeigte Fichtl auf. Voraussetzung dafür seien die notwendigen Genehmigungen – und eine Kostenbeteiligung von 30 Prozent durch die Gemeinde. Dieser hat der Bauausschuss bereits zugestimmt. Insgesamt sollen die Maßnahmen 230.000 Euro kosten.

Lesen Sie auch: Unwetter im Allgäu nehmen zu - so schützt man sein Hab und Gut

Deutlich fiel die Bewertung der Situation um den Hellers Hausbach aus. Er erhielt die geringstmögliche Priorität. Die Chance auf einen Ausbau sieht Fichtl auf absehbare Zeit nicht. Abzuwägen hatte das WWA, ob bei einer Überflutung „Gefahr für Leib und Leben“ besteht. Zudem stellte die Behörde den Aufwand für eine Maßnahme und den möglichen Schaden bei Unwetter gegenüber. Einen möglichen Flurschaden hat das WWA entsprechend der gesetzlichen Vorgaben dabei nicht berücksichtigt.

Hauseigentümer schützt sich mit Erdwall

Bereits tätig geworden ist ein Hauseigentümer im Bereich möglicher Überflutungen durch den Hellers Hausbach: Er hat sein Gebäude durch einen Erdwall geschützt. Das sei sein gutes Recht, erklärte Fichtl. Auch der andere von Überflutungen betroffene Eigentümer könne das tun, antwortete er auf eine Frage von Anja Reichart, denn: „Einen Eigenschutz darf man immer betreiben“. Allerdings könne das WWA dann nur beratend zur Seite stehen und weder bei konkreter Planung, noch bei der Finanzierung helfen. Auf Nachfrage von Margot Hodrius, ob die Bewertung anders ausgesehen hätte, wäre das eine Gebäude nicht bereits geschützt, räumte Fichtl ein, dass es dann berücksichtigt worden wäre. Der Ausbau von Hellers Hausbach hätte dann eine höhere Priorität erhalten.