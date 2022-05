Webcam bringt Glück: Beim Retro-Rätsel gehen 1000 Euro ins Westallgäu

Gitti Rief aus Weiler hat beim Retro-Rätsel unserer Zeitung 1000 Euro abgeräumt. Wofür sie im Ort bekannt ist und was sie sich mit dem Gewinn leisten möchte.

27.05.2022 | Stand: 04:49 Uhr

Ihre Webcam benutzt Gitti Rief so gut wie nie. Dennoch war ihr gleich klar: Auf einem Schwarzweißfoto aus dem Jahr 1957 hat dieses Gerät definitiv nichts zu suchen. Es wurde schließlich erst Jahrzehnte später erfunden. Mit diesem Wissen und einer Portion Glück hat die 58-Jährige aus Weiler beim Retro-Rätsel unserer Zeitung 1000 Euro gewonnen. „Ich habe schon ein paar Mal mitgemacht, aber damit hätte ich nicht gerechnet“, sagte sie, als ihr Verlagsleiter Claus Helmbrecht (Lokalausgabe Der Westallgäuer) den Gewinn überbrachte.

(Lesen Sie auch: Huttag in Lindenberg: Sabine Berner ist die neue Deutsche Hutkönigin)

Gitti Rief ist in Weiler – und auch über die Grenzen des Ortes – für ihr soziales Engagement bekannt. Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitet seit 13 Jahren in der Ganztagsbetreuung der Mittelschule Lindenberg – von der Pausenaufsicht bis zur Studierzeit. „Ich habe im Moment die zweite neunte Klasse, die ich durchgängig seit der fünften Klasse betreue“, sagt sie.

Gitti Rief hat die Schulweghelfer in Weiler gegründet

In Weiler hat sie 2009 die Schulweghelfer gegründet – und ist dort immer noch aktiv. „Ich kann nicht aufhören. Das ist mein Baby“, sagt sie. Zumal freiwillige Helfer dafür immer noch händeringend gesucht werden, wie sie sagt.

Auch beim Jugendtreff, im Spieledorf und beim Schulfrühstück hat die VdK-Ortsvorsitzende ihre Spuren hinterlassen. Und sie moderiert auch die Facebook-Gruppe „Wir aus Weiler-Simmerberg“, was nicht immer angenehm ist, da sie sich auch schon einige Beschimpfungen hat anhören müssen.

1000 Euro beim Retro-Rätsel gewonnen

Lesen Sie auch

Retro-Bilderrätsel Gewinn in Memmingen: Fehler gefunden und 1000 Euro abgeräumt

Mit den 1000 Euro will sie neue Gartenmöbel für ihren Balkon kaufen. Außerdem schön Essen gehen „mit lieben Menschen, die mir am Herzen liegen“. Ein bisschen was wird sie auch auf die hohe Kante legen. Und sich in diesem Sommer vielleicht auch die eine oder andere Kugel Eis mehr gönnen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".