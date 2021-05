Der Käsehersteller aus Heimenkirch erweitert das Gremium auf vier Personen. Was die Gründe dafür sind und welche langjährige Führungskraft das Unternehmen verlässt.

26.05.2021 | Stand: 18:12 Uhr

An der Spitze der Hochland SE stehen Veränderungen an: In Zukunft wird ein vierköpfiges Gremium die Holding des Allgäuer Käseherstellers führen. Das hat Hochland am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Als Gründe nennt das Unternehmen das „Wachstum der internationalen Hochland-Gruppe und die ambitionierte Vision 2025“.