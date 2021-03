Wegen Corona-App: Lindauer Landrat kritisiert Regierung heftig

Wirte und Veranstalter im Landkreis Lindau wollen die Luca-App einführen. Landrat Elmar Stegmann ist dafür offen, pocht aber auf eine einheitliche Lösung.

25.03.2021 | Stand: 07:02 Uhr

Diese App soll die Kontaktnachverfolgung verbessern und die „Zettelwirtschaft“ ersetzen: Gastwirte, Einzelhändler, Direktvermarkter und Veranstalter aus dem Landkreis Lindau haben sich an Landrat Elmar Stegmann gewandt und ihn um Unterstützung bei der Einführung der Luca-App gebeten. Der ist dafür offen – und kritisiert in diesem Zusammenhang die Regierung ungewohnt deutlich.

Laut Landratsamt ermöglicht das Infektionsschutzgesetz grundsätzlich eine Kontaktdatenerfassung auch in elektronischer Form. Eine Möglichkeit dazu bietet die Luca-App, die unter anderem Rapper Smudo von den Fantastischen Vier mit auf den Weg gebracht hat. Für deren Einführung auch am Bodensee hat sich zuletzt unter anderem der Club Vaudeville stark gemacht.

Stegmann würde es nach Angaben des Landratsamtes „sehr begrüßen“, wenn eine einheitliche und funktionelle App in Kombination mit ausreichend Schutzimpfungen, einem schlüssigen Testkonzept und der Einhaltung der AHA-Regeln, den Weg zurück in ein „normales“ Leben ebnen würde. Er stellt jedoch auch klar, dass vor dem Einsatz einer App grundsätzliche Fragen zum Datenschutz und den Kosten, aber auch beispielsweise zu Schnittstellen wie SORMAS auf Bundes- und Landesebene geklärt werden müssen.

Landrat Elmar Stegmann: "Insellösungen machen keinen Sinn"

„Auch macht es keinen Sinn, Insellösungen zu schaffen. Die Menschen müssten dann verschiedene Apps auf ihrem Handy haben und in den Gesundheitsämtern müssten verschiedene Programme mit verschiedenen Schnittstellen integriert werden“, sagt Stegmann. Er würde sich wünschen, dass die Bayerische Staatsregierung sich ein Beispiel an Mecklenburg-Vorpommern nimmt. Dort habe das Land zentral die Lizenz für die Nutzung des Luca-Systems zur verschlüsselten Kontaktnachverfolgung einschließlich der Luca-App erworben und binde die Gesundheitsämter in das System ein.

Landrat Elmar Stegmann: "Ministerien müssen in die Gänge kommen"

„Das bedeutet nicht, dass ich mich ausschließlich für die Luca-App ausspreche, aber nach der dürftigen Corona-Warn-App, die den Steuerzahler rund 69 Millionen Euro gekostet haben soll, erwarte ich, dass die zuständigen Ministerien jetzt endlich in die Gänge kommen und den Bürgern, den Unternehmen und den Gesundheitsämtern eine sinnvolle Lösung zur Kontaktdatenerfassung an die Hand geben", sagt Stegmann.

Der Landrat vom Bodensee spart nicht mit Kritik: "Dass sich 96 Kreisverwaltungsbehörden in Bayern selbst darum kümmern sollen, ohne zu wissen, für welche App sich Bund und Länder entscheiden werden, halte ich für eine Verschwendung von sowieso geringen Ressourcen."

