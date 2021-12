Wegen Corona: Wann es im Westallgäu frühestens Langlauf-Rennen gibt

Normalerweise ist das erste Kreiscup-Rennen im Dezember. Derzeit ist daran nicht zu denken. Was den Kreiscup einzigartig macht und wie die Vereine planen.

Eine schlechte und eine gute Nachricht hat Edgar Rädler vom Allgäuer Skiverband für die heimischen Langläufer. Die schlechte: Im Kalenderjahr 2021 wird es definitiv im Westallgäu keine Langlauf-Rennen mehr geben. Ganz egal, was der Schnee macht. Die Corona-Lage lasse das einfach nicht zu, sagt der Sportfunktionär aus Stiefenhofen: „Jetzt müssen erst mal die Zahlen nach unten, damit wir die Rennen unbeschwert durchführen können.“ Die gute Nachricht: Aufgeschoben ist in diesem Fall nicht aufgehoben.

Den Langlauf-Kreiscup gibt es seit über 40 Jahren

Normalerweise startet der Poschenrieder-Kreiscup immer kurz nach Weihnachten. Die mehrteilige Rennserie gibt es seit über 40 Jahren. Sie ist in dieser Form einzigartig im Allgäu und soll vor allem den Jüngsten einen Einstieg in den Wettkampfsport bieten. Meist sind über 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Start.

In der Saison 2020/21 musste der Kreiscup aufgrund der Pandemie ersatzlos ausfallen. Deshalb hofft Rädler, dass in diesem Winter zumindest ein bisschen was stattfinden kann. „Wenn es möglich ist, wollen wir im Februar mindestens ein Einzelrennen veranstalten“, sagt er.

Walter Poschenrieder hatte die Idee für den Kreiscup

Ob und was genau, werde man zusammen mit den Vereinen dann „auf dem kurzen Dienstweg“ entscheiden. Der Skiclub Scheidegg beispielsweise habe schon einmal signalisiert, dass er als Ausrichter zur Verfügung stehen würde. Auch der namensgebende Sponsor, das Sägewerk Poschenrieder, sei auf jeden Fall an Bord – notfalls auch nur für eine Einzelveranstaltung. Das kommt nicht von ungefähr: Walter Poschenrieder, der Vater von Geschäftsführer Klaus-Dieter Poschenrieder, hatte den Kreiscup einst ins Leben gerufen. Die Premiere war im Januar 1979.

Vielleicht, sagt Rädler, spielen der Winter und die Corona-Lage ja mit – und es können so viele Rennen stattfinden, dass es am Ende sogar eine richtige Kreiscup-Gesamtwertung gibt. „Uns ist wichtig, dass der Nachwuchs die letzten Monate nicht umsonst trainiert hat.“

