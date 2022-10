Wegen Schulneubau: Landkreis Lindau siedelt Orchideen um

Vom Bau der Antonio-Huber-Schule ist auch eine Feuchtwiese mit Tausenden Knabenkräutern betroffen. Der Landkreis versucht, die geschützten Pflanzen zu retten.

09.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Noch im Herbst soll der Spatenstich für den Neubau der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg erfolgen. Im Vorfeld hat das Landratsamt Orchideen umgesiedelt, die von dem Bauvorhaben betroffen gewesen wären. Erstmals wird das im Landkreis mit Orchideen versucht. Der Landkreis nehme bei seinen Bauvorhaben den Umwelt- und Naturschutz sehr ernst, sagt Landrat Elmar Stegmann dazu. Beteiligt an dem Projekt ist auch die Realschule.

Der Neubau der Antonio-Huber-Schule berührt zum Teil eine Orchideenwiese. Dort standen jedes Frühjahr Tausende Knabenkräuter. Der Bund Naturschutz bezeichnet die Wiese deshalb als einen „Schatz“. Entwickelt hat sich das Kleinod über viele Jahre hinweg. Ausgangspunkt für die starke Zunahme des Vorkommens an Knabenkräutern war einst ein Projekt der Realschule. Sie hat einen Teich angelegt, vor allem aber eine Feuchtwiese nicht mehr gemäht.

Ausgleich im Degermoos bei Hergatz

Für die vom Bau der Schule betroffenen Flächen schafft der Landkreis Ausgleich im Degermoos. Die Behörde versucht aber auch, die Knabenkräuter am Schulzentrum zu retten. Gemeinsam mit der Realschule hat die Kreisgärtnerei auf dem Gelände der Realschule einen neuen Teich geschaffen. Er soll nicht nur Fröschen eine neue Heimat bieten. In seinem Umfeld sollen sich auch Orchideen entwickeln können. Dazu wurden unter Aufsicht eines Fachbüros laut Landratsamt auch Wiesenflächen, die unterschiedliche Arten des Knabenkrauts beherbergen, versetzt.

Die Bienen-Ragwurz steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten und ist entsprechend geschützt. Das Bild entstand in Bobingen. Bild: Werner Burkhart

Zudem haben Fachleute Wiesenstücke, auf denen vor einigen Jahren der seltene und geschützte Bienen-Ragwurz gesichtet wurde, auf dem Gelände an eine Stelle umgesiedelt, die laut Landratsamt dauerhaft zur Verfügung steht. Die Bienen-Ragwurz war allerdings bei einer gezielten Suche zuletzt nicht mehr gefunden worden.

Auch Leher und Schüler der Realschule helfen beim Umsiedeln mt

Erstmals wird so im Landkreis versucht, Orchideen umzusiedeln. Andernorts ist das laut Landratsamt aber bereits erfolgreich geschehen. An dem Projekt beteiligt waren neben einem Fachbüro auch die Kreisgärtnerei sowie Lehrkräfte und Schüler der Realschule. Die Schule wird laut Landratsamt künftig auch über verschiedene Projekte den Teich und das Orchideenvorkommen pflegen. Bei Bedarf stehen dafür auch Experten mit Rat und Tat zur Seite, kündigt Landrat Stegmann an. „Dass alle gemeinsam bei diesem Projekt so engagiert mit angepackt haben, ist schön zu sehen“, sagt der Kreischef.

Lesen Sie auch