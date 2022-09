Wehmut und ein Gläschen Sekt: Letztes Treffen des Frauenbunds Ellhofen

Bei der Auflösungsversammlung des Frauenbunds Ellhofen im Dorfstadel Ellhofen blicken gut 40 Mitglieder zurück auf knapp 50 Jahre Engagement.

26.09.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Schnell noch für alle Anwesenden ein Gläschen Sekt, bevor der offizielle und schließlich auch etwas wehmütige Teil der Versammlung im Dorfstadel beginnt. Eine der Vorsitzenden, Hildegard Eckhart, begrüßt ihre „Frauenbund-Frauen“ und zumeist langjährigen Mitstreiterinnen ein letztes Mal als Mitglieder des Vereins.

Der Frauenbund Ellhofen hat sich aus zwei Gründen aufgelöst

Die Auflösung nach 49 Jahren habe zwei Gründe. Erstens, weil der Raum des Frauenbunds im Pfarrheim nun nach 40 Jahren zu einem Kindergarten umgebaut werde, was aber auch sehr erfreulich sei, sagte Eckhart. Und zweitens, weil die Mitgliedsbeiträge enorm gestiegen seien und sie sich weiterhin erhöhen werden.

(Lesen Sie auch: Nach dem Tod von Günther Holdenried: Ein Ex-Bürgermeister leitet jetzt den Baumverein)

„Das Rad dreht sich nur, wenn wir in die Speichen greifen“ – dieser Symbolik habe sich der Verein einmal bei einer Einladung bedient, sagte Eckhart. Dabei sei die Felge der Verein, der alles zusammenhält, die Speichen seien die Mitglieder, die das Rad in Bewegung bringen und die Nabe seien die Ziele, der Mittelpunkt. Fast 50 Jahre haben die „Speichen“ gehalten. Viele Aktivitäten seien unternommen und die Gemeinschaft regelmäßig gepflegt worden. Ein großer Aspekt sei schließlich soziales und caritatives Engagement gewesen, denn „niemand soll alleine zu Hause sein“, sagte die Vorsitzende. Eine Erinnerung hat einen festen Platz in der Ellhofener Kirche: die Krippe. „Die haben wir im Frauenbund geschaffen, dieses Rad haben wir in Bewegung gebracht“, sagte Eckhart.

(Lesen Sie auch: Ehrenbürgerin Fanny Fink: "Andere machen auch so viel")

Viele Jubiläen hat der Frauenbund Ellhofen gefeiert, das 50-jährige Bestehen wird es nun nicht mehr geben

Lesen Sie auch

Ende des Zweigvereins Der Frauenbund Ellhofen löst sich nach 49 Jahren auf

Viele Jubiläen wurden gefeiert. Gegründet wurde der Ellhofener Frauenbund im Jahr 1973. Als der Verein schließlich 20 Jahre zählte, habe der damalige Pfarrer gesagt, dass „aus einer zarten Pflanze ein starker Baum“ geworden sei. Es folgten noch die Jubiläen für 30 und 40 Jahre. Ein 50. Jubiläum wird es nun nicht mehr geben. Monika Riedmüller vom Katholischen Deutschen Frauenbund des Diözesanverbands Augsburg zeichnete den anwesenden Frauen aber Wege auf, welche Möglichkeiten es gibt, auch nach der Auflösung des Vereins in Ellhofen aktiv im Frauenbund zu sein. So könne man sich zum Beispiel einem Zweigverein anschließen oder als Einzelmitglied in den Diözesanverband Augsburg eintreten.

(Das könnte Sie auch interessieren: Röthenbacher Bahnhof: Gemeinde sucht neuen Wirt für das „Gleis 1“)

Aber ganz sicher werde man sich immer wieder mal über den Weg laufen, in Verbindung bleiben, einen Kaffee trinken, sagte Hildegard Eckhart am Schluss zu den Anwesenden.

Fotos und Sprüche erinnern an die vielen Aktivitäten des Frauenbunds Ellhofen

An den Wänden des Dorfstadels waren viele Erinnerungen an die unzähligen Aktivitäten in Form von Fotos und Sprüchen zu sehen, die mit einem Lächeln von den Frauen betrachtet wurden. Zum Ausklang des Treffens gab es schließlich noch ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".