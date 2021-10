Märchenhafter Zauber mit den „Scheidegger Winterwelten“: So stimmt sich der Markt auf Weihnachten ein

Die "Scheidegger Winterwelten" gehen in die zweite Runde. Außerdem findet der Christkindlmarkt und die Waldweihnacht des Skywalk Allgäu statt.

Eisskulpturen, Lichterwald, Himmelspostamt: Die Gemeinde Scheidegg lässt die „Scheidegger Winterwelten“ ein zweites Mal aufleben. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr finden sie wieder statt. Als Einstimmung auf die Weihnachtszeit beginnen sie am ersten Adventswochenende (27./28. November) – und bleiben auch in den Wochen danach erhalten.

Sieben Winterlandschaften auf den großen Plätzen warten auf die Besucher. Der winterliche Spaziergang beginnt am adventlich dekorierten Kreisel am Ortseingang. Anschließend führt ein märchenhafter Lichterwald durch den Pfarrer-Kneipp-Park – unter anderem mit „Hänsel und Gretel“ oder „Der kleine Muck“. Beim Rathaus steht eine Geschenkekutsche mit Hirschen aus Holz in Lebensgröße. Daneben, vor dem Büro von Scheidegg-Tourismus, steht das Himmelspostamt für die Briefe der Kinder ans Christkind. Auf dem Kirchplatz stehen zwischen Christbäumen große und kleine Krippen.

Bunte Lichter setzen bei den "Scheidegger Winterwelten" das Kurhaus in Szene. Bild: Angela Guggenmoos

Rund um das Theatron beim Kurhaus wartet eine märchenhaft illuminierte Eiswelt mit beleuchteten Bäumen, Figuren aus Holz und großartigen Eisskulpturen. Begleitend lädt in Scheffau das Weihnachtsdorf als Außenstelle des Himmelspostamts zum Besuch. Musikalische Unterhaltung gibt es im Advent immer am Freitagabend am Theatron.

"Scheidegger Winterwelten" bleiben bis 28. Februar 2022 stehen

Die „Winterwelten“ sollen nach Angaben der Gemeinde bis 28. Februar stehen und erlebbar bleiben.

Das Amt für Wirtschaftsförderung hat das Angebot im Vorjahr gemeinsam mit vielen freiwilligen Bürgern umgesetzt, um in der Gemeinde trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ein Weihnachtserlebnis zu schaffen.

Christkindlmarkt in Scheidegg am 27./28. November 2021

Parallel zur Eröffnung der „Winterwelten“ findet am 27./28. November rund um den Kirchplatz auch der Scheidegger Christkindlmarkt statt. Nach der Zwangspause im Vorjahr ist es die 32. Auflage. Neben weihnachtlichem Kunsthandwerk gibt es etliche Leckereien.

Waldweihnacht im Dezember 2021 auf dem Skywalk Allgäu

Der Skywalk Allgäu veranstaltet an zwei Wochenenden (3. bis 5. Dezember und 10. bis 12. Dezember) seine Waldweihnacht. Neben zahlreichen Buden und knisternden Feuerstellen sowie dem Besuch des Nikolaus’ in Begleitung des Krampus’ lässt sich der Wald im Baumwipfelpfad aus der Vogelperspektive erobern.

