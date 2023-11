So schön ist der Leutkircher Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus

Weihnachtsbäckerei, Händlermarkt und besinnliche Musik: Beim Weihnachtsmarkt in Leutkirch 2023 erwartet die Besucher ein buntes Programm in der Altstadt.

30.11.2023 | Stand: 10:07 Uhr

Beim Weihnachtsmarkt in Leutkirch im Allgäu 2023 verwandeln sich der Marktplatz und der Gänsbühl in ein Weihnachtsdorf. Angeboten werden an den geschmückten Holzhäuschen Kunsthandwerk sowie Essen und Trinken.

2022 fand der Leutkircher Weihnachtsmarkt nach der Corona-Pause wieder statt. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Adventsmarkt.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Leutkirch 2023

Name : Leutkircher Weihnachtsmarkt

: Leutkircher Weihnachtsmarkt Ort : 88299 Leutkirch im Allgäu, Marktstraße in der Innenstadt

: 88299 Leutkirch im Allgäu, Marktstraße in der Innenstadt Termin : 30.11. bis 3.12.2023

: 30.11. bis 3.12.2023 Umfang: Händlermarkt, Live-Musik, Weihnachtsbäckerei

Öffnungszeiten: Wann findet der Weihnachtsmarkt in Leutkirch statt?

Der Leutkircher Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt beginnt am Donnerstag, 30. November, und endet am Sonntag, 3. Dezember 2023. Die Öffnungszeiten:

Donnerstag, 30. November : von 17 bis 21 Uhr

: von 17 bis 21 Uhr Freitag, 1. Dezember : von 17 bis 21 Uhr

: von 17 bis 21 Uhr Samstag, 2. Dezember : von 11 bis 21 Uhr

: von 11 bis 21 Uhr Sonntag, 3. Dezember: von 11 bis 20 Uhr

Programm: Was ist beim Weihnachtsmarkt in Leutkirch geboten?

Viele geschmückte Holzhäuschen stehen beim Leutkircher Weihnachtsmarkt wieder rund um das Rathaus und das Kornhaus in der Innenstadt. Händler bieten auf dem Marktplatz und der Gänsbühl unter anderem kunstgewerbliche Artikel, Kulinarisches sowie warme Getränke an. Darüber hinaus stimmen Musik- und Gesangsgruppen auf die Adventszeit ein.

In der Weihnachtsbäckerei lernen außerdem Kinder vor dem Backofen den Umgang mit Wellholz.

Wo kann ich in Leutkirch parken?

Für Autofahrer stehen in der Leutkircher Innenstadt mehrere Parkplätze zur Verfügung: an der Bachstraße, Kornhausstraße, Werkhausgasse, Lammgasse, Eschachstraße, Bauhofgasse, Bahnhofstraße, Wurzacher Straße Poststraße, Storchenstraße oder am Postplatz und Schleifweg (hier eine Übersicht). Zudem gibt es mehrere Parkhäuser:

Parkhaus Löwenzentrum (70 Plätze) am Viehmarktplatz

(70 Plätze) am Viehmarktplatz Parkhaus Sparkasse (13 Plätze) am Viehmarktplatz

(13 Plätze) am Viehmarktplatz Parkhaus Salzstadel (56 Plätze) an der Unteren Grabenstraße

(56 Plätze) an der Unteren Grabenstraße Parkhaus Volksbank (43 Plätze) zwischen Bahnhofstraße und Lindenstraße

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Leutkirch?

Besucherinnen und Besucher können zum Leutkircher Weihnachtsmarkt auch mit dem Zug zum Bahnhof Leutkirch fahren (Fahrplanauskunft der Bahn hier). Auch mit dem Bus können Besucher aus dem bayerischen Allgäu nach Leutkirch fahren (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier). In Leutkirch fährt zudem der Stadtbus (Alle Informationen zum Stadtbus hier).

Beim Weihnachtsmarkt in Leutkirch in der Innenstadt gibt es weihnachtlich dekorierte Hütten, in denen Händler ihre Waren anbieten. Bild: Steffen Lang (Archivbild)

Wo kann ich in Leutkirch übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucherinnen und Besucher können in Leutkirch und ihren Stadtteilen Diepoldshofen, Friesenhofen, Gebrazhofen, Herlazhofen, Hofs, Reichenhofen, Winterstetten und Wuchzenhofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Touristinfo Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu unter Telefon +497561/87-154 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Weihnachtsmarkt in Leutkirch?

Den Weihnachtsmarkt organisiert der Verein Leut­kir­cher Wirt­schafts­bund.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.