Das ist beim Lindenberger Adventsmarkt geboten

Die Weihnachtsmarkt-Saison im Allgäu ist in vollem Gange. Am zweiten Adventswochenende steht ein kleiner, aber charmanter Weihnachtsmarkt an.

04.12.2023 | Stand: 10:48 Uhr

Der Lindenberger Adventsmarkt im Westallgäu lockt dieses Jahr wohl wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Stadtplatz. Dieses Jahr findet er dort bereits zum zweiten Mal statt. 30 Vereine, soziale Einrichtungen und gewerblich Händler bieten an ihren weihnachtlichen Buden Essen und Getränke, Dekoartikel sowie Selbstgemachtes an. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Lindenberger Weihnachtsmarkt 2023:

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Lindenberg im Allgäu?

Wann kommt der Nikolaus in Lindenberg im Allgäu?

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Lindenberg geboten?

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt Lindenberg auf einen Blick

Name: Adventsmarkt Lindenberg

Ort: 88161 Lindenberg, Stadtplatz

Termin: 09.12.2023

Umfang: Marktstände, Musik, Himmlisches Postamt

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Lindenberg im Allgäu 2023?

Der Adventsmarkt in Lindenberg 2023 ist am Samstag, 9. Dezember. Die Buden auf dem Stadtplatz haben von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Alle Termine der Allgäuer Weihnachtsmärkte finden Sie in unserer Übersicht.

Wann kommt der Nikolaus in Lindenberg im Allgäu?

Beim Adventsmarkt in Lindenberg im Westallgäu gibt es auch einen Nikolaus-Besuch. Der Nikolaus kommt um 16 Uhr auf den Stadtplatz.

Was ist beim Weihnachtsmarkt in Lindenberg geboten?

Neben dem Besuch des Nikolaus ist aber noch mehr in Lindenberg geboten. Um 12 Uhr eröffnen der Bürgermeister und die Lindenberger Hutkönigin den Weihnachtsmarkt. Von 13 bis 16 Uhr gibt es kostenlose Kutschfahrten für die Besucherinnen und Besucher. Bei Buch Netzer gibt es ein Wunschzettel-Postamt. Die Kinder können von 14 bis 18 Uhr dort ihren Wunschzettel für das Christkind abgeben. Um 15 Uhr gibt es in der Buchhandlung eine weihnachtliche Lesung mit Antonie Schneider.

Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es weihnachtliche Ständchen von der Sing- und Musikschule Lindenberg, den TSZ-Musikanten Lindenberg, der JuKa Lindegg und den Turmbläsern der Stadtkapelle sowie von Alphornbläsern.

Die Geschäfte in der Stadt haben an dem Samstag extra lang geöffnet, und zwar von 9 bis 18 Uhr. Zum Abschluss des Weihnachtsmarkts in Lindenberg 2023 um 20 Uhr spielen die Turmbläser.

