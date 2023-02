Personalprobleme: Busunternehmen kündigt weitere Ausfälle im Westallgäu an

RBA streicht für Freitag weitere Busfahrten im Landkreis Lindau, Problem für Schüler und Eltern verschärft sich. Besserung in der kommenden Woche?

02.02.2023 | Stand: 17:29 Uhr

Seit Mittwoch fahren viele Buslinien im Westallgäu nur noch im Notbetrieb, und nachdem bisher das Landratsamt Lindau als Aufgabenträger über die plötzlichen Ausfälle informierte, hat sich nun auch das zuständige Unternehmen zu Wort gemeldet: Er sei am Mittwoch bei einem „mehrstündigen Krisengespräch“ in der Zentrale gewesen, erklärt Thomas Bühle, der für die Regionalbus Augsburg (RBA) GmbH den Betrieb in Lindau leitet. „Auch ich bedauere die Situation äußerst.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.