Weiler erhält einen Familienstützpunkt

03.07.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Nach Lindenberg und Opfenbach soll auch Weiler einen Familienstützpunkt erhalten. Das hat der Marktgemeinderat einstimmig beschlossen. Offen ist noch, in welche Räume die neue Einrichtung einzieht – und wann.

Zahlreiche Bildungs- und Unterstützungsangebote gibt es im Landkreis, stellte Andreas Knöpfle vom Landratsamt Lindau bei seinem Vortrag in der Ratssitzung fest. Allerdings: „Sie sind nicht für alle erreichbar.“ Insbesondere Familien aus „benachteiligten Strukturen“ seien auf Unterstützung angewiesen. Das seien nicht zwangsläufig nur Menschen mit Migrationshintergrund. Zielgruppe seien alle Familien, die auf eine „Förderung bei Integration und Inklusion“ angewiesen sind, sagte Anja Berger, die im Landratsamt die Arbeit der Familienstützpunkte koordiniert. Es gelte, diesen Familien niederschwellig zu begegnen.

Elternfrühstück, Ausflüge und mehr

Das beginne mit einem Elternfrühstück und umfasse auch Ausflüge oder sonstige Aktivitäten, um in Kontakt zu kommen. „Wir wollen Vertrauen gewinnen und Beziehungen aufbauen“, sagte Knöpfle. Erfolgreich sei die Arbeit, wenn die Familien untereinander Kontakte aufbauen und beispielsweise in Vereine hineinwachsen. Netzwerkpartner sind die Fachkräfte in Kitas und Schulen, Beratungsstellen, Bildungsträger und Ärzte, aber auch Schuldnerberater, das Jobcenter und der Sozialdienst des Jugendamtes. Letztlich sei es das Ziel, „zu verhindern, dass Familien in den Leistungsbezug der Jugendhilfe kommen“, so Knöpfle.

Wichtig aus Sicht des Landratsamtes ist ein zentraler Standort. Schulen oder Kitas seien ideal. In Weiler sind Räume im Gebäude der Touristinformation im Gespräch. Der im April in Opfenbach eröffnete Familienstützpunkt nutzt die Räume der Nachmittagsbetreuung in der Grundschule.

Kolpinghaus in Weiler als möglicher Standort?

Bei der Diskussion um geeignete Räumlichkeiten riet Stefanie Lau (FW) von der Nutzung des Kolpinghauses ab, das ebenfalls zur Debatte steht: „Es ist zu weit weg.“ Dort sei die Niederschwelligkeit nicht gewährleistet. Günter Sattler (ÖDP/Grüne) hinterfragte die Betreuungszeit: „In Opfenbach sind es zwei Stunden wöchentlich. Ist das hier auch geplant?“ Mit einem Nachmittag solle das Projekt starten, dann entwickle sich „eine eigene Dynamik“, ist sich Knöpfle sicher.

Ob Weiler wie Opfenbach als Außenstelle des Familienstützpunktes in Lindenberg konzipiert sei, wollte Eberhard Rotter (CSU) wissen. „So weit sind wir noch nicht“, antwortete Knöpfle. Denkbar seien auch andere Strukturen. In Lindenberg ist die Arbeiterwohlfahrt Projektträger. Klar ist: Die Personalkosten trägt der Landkreis. Die Gemeinde stellt die Räume und trägt die Sachkosten.