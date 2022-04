Polizei wird wegen eines Klingelstreichs gerufen - und findet zahlreiche Waffen in Haus in Weiler

Im Haus eines Mannes in Weiler hat die Polizei zahlreiche Waffen gefunden. Er hatte die Beamten zuvor selbst gerufen, weil Jugendliche an seiner Türe klingelten.

Es begann zunächst vermeintlich harmlos: In Weiler im Westallgäu wurde am Donnerstagabend von einem 47-jährigen Mann die Polizei gerufen. Der Grund: Jugendliche hätten offenbar mehrfach ohne Grund an seiner Tür geklingelt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Lindenberg gingen der Ruhestörung nach und trafen vor Ort auf die Jugendlichen. Die gaben gegenüber der Polizei an, am Tag zuvor von dem Anrufer mit einer Langwaffe bedroht worden zu sein.

Der 47-Jährige gestand auf Nachfrage, auch zuvor eine Schreckschusswaffe in der Hand gehalten zu haben. Mit seinem Einverständnis durchsuchten die Polizisten im Anschluss dessen Wohnung - und staunten eigenem Bekunden nach nicht schlecht. Denn dort fanden die Beamten zahlreiche Waffen, unter anderem:

ein Dutzend Schusswaffen (sogenannte Anscheinswaffen)

zwei Messer als Bajonett und Einhandmesser

zahlreiche Schreckschussmunition

Außerdem stellten die Polizei Böller ohne CE-Kennzeichnung und 800 Gramm Schwarzpulver fest. Auch eine geringe Menge Marihuana kam laut Bericht zum Vorschein. Die Beamten stellten all diese Gegenstände sicher.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Vergehen nach dem Sprengstoffgesetz, Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz.

Auch wird geprüft, ob die sichergestellten Waffen eingezogen werden sowie ein Waffenverbot ausgesprochen wird. Die Ermittlungen dauern an.

