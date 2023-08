14-Jähriger fährt Motorrad mit 1,8 Promille - und erlebt Debakel

Ein betrunkener 14-Jähriger hat in Weiler-Simmerberg das Motorrad seines Vaters entwendet. Wenig später stürzte er auf der Kreisstraße.

07.08.2023 | Stand: 05:27 Uhr

In der Nacht auf Sonntag (6. August 2023) entwendete ein 14-jähriger Jugendlicher das Motorrad seines Vaters in Weiler-Simmerberg ( Westallgäu) und fuhr damit umher - obwohl er gar keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt. Damit nicht genug: Der Jugendliche war zu diesem Zeitpunkt erheblich alkoholisiert, wie die Polizei mitteilt. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille bei dem 14-Jährigen.

Jugendlicher ohne Führerschein stürzt betrunken mit Motorrad seines Vaters

Als der Jugendliche die Kreisstraße von Simmerberg nach Weiler befuhr, überholte er ein Auto, verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Anschließend wollte er sich zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle entfernen, konnte jedoch von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 14-Jährige zog sich leichter Verletzungen zu. "Glücklicherweise", wie die Polizei schreibt.

Am Motorrad entstand Totalschaden. Den jungen Mann erwarten wegen der begangenen Verstöße nun mehrere Strafverfahren, schreibt die Polzei in ihrer Mitteilung.

