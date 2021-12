Streit zwischen Lkw-Fahrer und Anwohner in Weiler-Simmerberg eskaliert - Anwohner beschädigt Lkw

In Weiler-Simmerberg ist ein Streit um einen vermeintlich widerrechtlich abgestellten Lkw eskaliert. Einer der Beteiligten beschädigte daraufhin den Lkw.

22.12.2021 | Stand: 15:06 Uhr

In Weiler-Simmerberg haben sich am Dienstagmittag ein Anwohner und ein Lkw-Fahrer wegen eines vermeintlich widerrechtlich abgestellten Lkw im Bereich der Lindenberger Straße gestritten. Das berichtet die Polizei. In dessen Verlauf beschädigte der 67-jährige Anwohner das Führerhaus des Lkw und flüchtete. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Der Anwohner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

