Brücke über die Rothach: Marodes Bauwerk in Weiler wird erst nächstes Jahr erneuert

Eigentlich wollte Weiler-Simmerberg die marode Brücke in der Lindenberger Straße über die Rothach noch 2023 erneuern. Deshalb hat sich die Planung verzögert.

26.09.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Es ist etwas weniger als eine Armlänge: 35 Zentimeter höher als zunächst geplant wird die Brücke über die Rothach in der Lindenberger Straße in Weiler. Was auf den ersten Blick nicht viel erscheint, sorgte jedoch beim zuständigen Ingenieurbüro und beim Bauamt der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg für jede Menge Arbeit. „Wir mussten die komplette Planung ändern“, sagte Dominik Brugger vom Ingenieurbüro Zimmermann.

