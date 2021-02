Der Gemeinderat stimmt für eine Gemeinschaftsstele auf dem Friedhof in Weiler anstelle von personalisierten Gräbern. Warum das Sorgen um einen Baum auslöst.

28.01.2021 | Stand: 17:36 Uhr

66 Bestattungen gab es im vergangenen Jahr auf dem Friedhof in Weiler. Nur sechs davon waren Sargbestattungen. Mit diesen Zahlen unterstrich Ordnungsamtsleiter Patrick Walzer die sich ändernde Friedhofskultur. Denn die restlichen 60 Bestattungen erfolgten mit einer Urne – 30 davon in Erdgräbern, 30 in den Urnenwänden, die auf dem Friedhof existieren. Nun soll es ein neues Angebot geben: eine Gemeinschaftsstele, die auch komplett anonyme Bestattungen ermöglicht.