Unbekannter verwüstet eine öffentliche Toilette in Weiler-Simmerberg

Der Täter überflutete das Klo und riss anschließend eine Überwachungskamera ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

26.09.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag eine öffentliche Toilette in der Hauptstraße in Weiler-Simmerberg verwüstet. Das teilte die Polizei mit.

Vandalismus im Westallgäu: Unbekannter verwüstet öffentliches WC

Die Person verrichtete ihre Notdurft neben der Toilette und überflutete sie anschließend. Außerdem riss der Täter eine Überwachungskamera ab, vermutlich um nicht erwischt zu werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08381/92010 zu melden.

