Weiler-Simmerberg plant um: Historischer Salzzug findet erst 2023 statt

Weiler-Simmerberg hat 2022 einen gut gefüllten Veranstaltungskalender. Daher fällt der historische Salzzug aus. Was für das Jahr 2022 unter anderem geplant ist.

15.02.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Der historische Salzzug wird auf das Jahr 2023 verschoben. Ursprünglich sollte er heuer stattfinden. Das hat Bürgermeister Tobias Paintner, Vorsitzender des Salzzugvereins, auf Nachfrage bekannt geben.

Ellhofen feiert großes Jubiläum

Als Grund nennt er den schon recht vollen Veranstaltungskalender der Gemeinde Weiler-Simmerberg. So soll im Juni ein historisches Theater auf dem Kirchplatz in Weiler aufgeführt werden (wir berichteten). Zudem wird in Ellhofen ein großes Jubiläum gefeiert: So wurde der Ort vor 1150 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt, außerdem jährt sich die Eingemeindung zum 50. und das Kinderfest zum 70. Mal. „Da sind wir dieses Jahr gut belegt“, sagt Paintner.

<p>Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? <a href=https://www.allgaeuer-zeitung.de/newsletter/newsletter-westallgaeu/?wt_mc=owned.website.azde.default.dertag.bild>Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".</a></p>