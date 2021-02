In der Gemeinde Weiler-Simmerberg ist das Geld knapp. Im Jahr 2021 will sie deshalb Grundstücke veräußern und Steuern erhöhen. Einige Vorhaben muss sie schieben.

28.02.2021 | Stand: 12:20 Uhr

In der dreistündigen Sitzung des Haushaltsausschusses war mehrfach von der „Gelddruckmaschine“ die Rede. So eine könnte die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg angesichts der schwierigen finanziellen Lage und einem Berg an Aufgaben, den sie vor sich hat, gut gebrauchen. Statt den Drucker zu bedienen, haben die Gemeinderäte im Haushaltsausschuss weitere Einnahmequellen gesucht und bei den Ausgaben den Rotstift angesetzt.