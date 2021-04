Fahrlehrer, Vereinsvorsitzender und Gemeinderat: Xaver Fink ist tot

Xaver Fink ist tot: Weiler-Simmerberg trauert um den langjährigen Gemeinderat und Vereinsvorsitzenden. Er ist für sein vielseitiges Engagement bekannt.

13.04.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Er zählte zu den bekanntesten Gesichtern im Ort. Als Gemeinderat und Vereinsvorsitzender hat er den Markt Weiler-Simmerberg jahrzehntelang mitgeprägt. Viele hundert Westallgäuer haben bei ihm das Autofahren gelernt. Nun ist Xaver Fink überraschend an seinem 73. Geburtstag gestorben.

Die Trauer und die Betroffenheit über diesen plötzlichen Verlust ist in der Gemeinde groß. „Durch seine menschliche, zuverlässige und hilfsbereite Art war er bei der gesamten Bevölkerung sehr beliebt“, sagt Bürgermeister Tobias Paintner.

Xaver Fink und Fahrschüler Kevin Becker (am Steuer). Bis vor kurzem gab Fink noch Fahrstunden. Bild: Daniel Boscariol (Archivbild)

Xaver Fink, der zusammen mit drei Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof im Ortsteil Trogen aufgewachsen ist, blieb seinem Heimatort Weiler stets treu. Hier eröffnete er vor 45 Jahren eine eigene Fahrschule, die inzwischen sein Sohn Stefan leitet. Bis vor kurzem gab er noch Fahrstunden und war Kreisvorsitzender des Landesverbands Bayerischer Fahrlehrer.

Xaver Fink war 26 Jahre Vorstand beim SV Weiler

Xaver Fink war gerne unter Leuten und ein absoluter Vereinsmensch. Mit 16 Jahren trat er in den örtlichen Sportverein ein. Und den sollte er lange Zeit entscheidend prägen. Von 1967 bis 1982 war er Jugendreferent, anschließend stellvertretender Vorsitzender – und 1984 rückte er schließlich zum Vorsitzenden der SV Weiler auf. Dieses Amt bekleidete er 26 Jahre lang. Unter seiner Regie wurden unter anderem der Sportplatz bei der Schule gebaut und eine Schneekanone für den Skilift gekauft. Ein großes Anliegen war ihm stets die Jugendförderung.

Für sein ehrenamtliches Engagement hat er fast alle Auszeichnungen erhalten, die es gibt. Vom Bayerischen Landessportverband erhielt er 2005 die Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz – die höchste Ehrung, die der BLSV an Vereinsfunktionäre vergibt. Die SV Weiler ernannte den dreifachen Familienvater 2009 zum Ehrenvorsitzenden.

„Er war mit Leib und Seele beim Sportverein, hat immer geschaut, dass es gerecht zugeht. Ein Sportkamerad, wie man ihn sich nicht besser wünschen kann“, sagt Eduard Katzer, der Xaver Fink bei der SV Weiler als dessen Stellvertreter viele Jahre lang begleitet hat.

Xaver Fink hatte immer das Wohl der Gemeinde Weiler-Simmerberg im Blick

Für den Sport und das Vereinsleben hat sich Xaver Fink, der ebenso wie sein Zwillingsbruder Rudi mehr als 40 Jahre lang auch aktiver Feuerwehrmann war, auch in seiner Zeit als Kommunalpolitiker eingesetzt.

Aber nicht nur. Als Gemeinderat, von 1990 bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im Frühjahr 2020, war Xaver Fink ein meinungsstarker und fachkundiger Geist, dessen Wort im Gremium Gewicht hatte, dessen Beiträge geschätzt wurden und der, wenn es sein musste, als langjähriger CSU-Fraktionssprecher auch unbequeme Meinungen vertrat. Denn das Wohl seiner Heimatgemeinde, die er von 2014 bis 2020 als Dritter Bürgermeister repräsentieren durfte, lag dem Träger der Kommunalen Verdienstmedaille stets am Herzen.

Tief bestürzt über den tragischen Tod seines langjährigen politischen Wegbegleiters ist auch Eberhard Rotter. „Xaver Fink war eine Institution in der Gemeinde“, sagt der CSU-Vorsitzende über seinen langjährigen Sitznachbarn am Ratstisch – auch wenn dieser das mit seiner bescheidenen Art sicherlich abgetan hätte. Der sechsfache Großvater habe sich trotz seiner Engagements und seiner Ämter nie in den Vordergrund gespielt, sagt Rotter.

Wann findet der Trauergottesdienst von Xaver Fink in Weiler statt?

Xaver Fink sei fleißig und gradlinig gewesen – und habe stets zu seinen Überzeugungen gestanden. „Er war immer nett und freundlich im Umgang. Ganz einfach ein liebenswerter Mensch. Er hinterlässt eine Riesenlücke“, sagt Rotter.

Der Trauergottesdienst ist am Mittwoch, 14. April, ab 14.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Blasius in Weiler.