Streit in Wohngemeinschaft eskaliert: Polizist leicht verletzt

In einer Wohngemeinschaft in Weiler-Simmering ist ein Streit dermaßen eskaliert, dass die Polizei ausrücken musste. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

05.02.2023 | Stand: 11:52 Uhr

In Weiler-Simmering ist am Samstagabend ein Streit in einer Wohngemeinschaft eskaliert. Dabei wurde unter anderem ein Polizeibeamter leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei Lindenberg war der Streit zwischen einer 33-jährigen Frau und ihrem 30-jährigen Mitbewohner ausgebrochen. Als der Streit zu eskalieren drohte, rief die Bewohnerin ihren 33-Jährigen Exfreund hinzu und bat ihn um Unterstützung.

Weiler-Simmering: Schlägerei in Wohngemeinschaft

Der ehemalige Lebensgefährte machte sich sofort auf den Weg zu der Wohnung, stürmte dort in das Zimmer des 30-Jährigen und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Daraufhin gab es eine Rangelei zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der 30-Jährigen seinen Angreifer ruhigstellte. Um ihrem Exfreund zu helfen, trat die 33-Jährige ihrem Mitbewohner mehrmals mit den Füßen ins Gesicht, was zu mehreren Hämatomen sowie diversen Schürfwunden am Oberkörper führte.

Streit eskaliert: Angreifer offenbar stark betrunken

Als die hinzugerufene Polizei eintraf, verhielt sich der 33-jährige Exfreund uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten. Sie befürchteten daher weitere Angriffe und fesselten den Mann. Dabei wehrte sich dieser erheblich. Zusätzlich griff seine Exfreundin einen der Beamten mit einem Faustschlag an und verletzte ihn dabei leicht. Laut Polizei waren sowohl die 33-Jährige als auch ihr Exfreund zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung stark betrunken. Bei der Frau zeigte der Alkoholtest einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Bei ihrem ehemaligen Lebensgefährten waren es sogar fast zwei Promille. Die beiden Angreifer erwartet jetzt nicht nur eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte.