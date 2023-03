Auf Diebestour - 40-Jährige beim Klauen erwischt

Gleich dreimal klaut eine 40-Jährige am Mittwoch in verschiedenen Läden in Weiler und Lindenberg im Allgäu. Doch dann wird sie von einem Detektiv ertappt.

10.03.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Aus gleich drei verschiedenen Läden im Westallgäu hat eine 40-Jährige am Mittwoch Sachen gestohlen. Laut Polizei erwischte ein Ladendetektiv die Frau beim Klauen in einem Geschäft in Lindenberg.

40-Jährige gesteht dreifachen Diebstahl im Westallgäu

Während der Detektiv mit der Frau auf die Polizei wartete, gab die 40-Jährige noch zwei weitere Diebstähle in anderen Läden in Lindenberg und Weiler zu. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Auto der Frau, in dem sich Diebesgut im Wert von insgesamt 170 Euro befand. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls in drei Fällen.

