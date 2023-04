Dreiste Diebe haben in Nonnenhorn 50 gerade frisch eingepflanzte Weinreben von einem Feld gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

24.04.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Ein dreister Diebstahl hat sich in Nonnenhorn ereignet: Ein 29-jähriger Winzer gab am Sonntag bei der Polizei an, dass unbekannte Täter 50 seiner frisch eingepflanzten Weinreben gestohlen haben. Laut Polizei muss sich der Diebstahl bereits in der Nacht auf Freitag zugetragen haben.

Weinreben in Nonnenhorn gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Lindauer Polizei unter Telefon 08382/9100 entgegen.

