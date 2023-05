17-Jährige schlägt 18-Jährige mit Bierflasche, bis diese zerbricht

Ein Streit auf einer Party in Weißensberg ist eskaliert. Ein 17-Jähriges Mädchen schlug einer 18-Jährigen mit einer Bierflasche ins Gesicht und auf den Kopf.

31.05.2023 | Stand: 12:35 Uhr

Ein 17-jähriges Mädchen hat am Sonntag auf einer privaten Party in Weißensberg eine 18-Jährige mit einer voll Bierflasche geschlagen. Nach Angaben der Polizei Lindau schlug sie ihr die Flasche mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf - sodass die Flasche zerbrach. Die beiden Mädchen waren auf der Feier wohl in einem Streit geraten.

Das 18-jährige Mädchen wurde durch die Schläge mit der Flasche schwer verletzt

Die 18-Jährige erlitt ein Hämatom an der Stirn und am Hinterkopf.

Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen beobachteten die Tat. Die 18-Jähriger erstattete am Dienstag Anzeige. Gegen die 17-Jährige wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei Lindau dauern an.

