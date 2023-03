Schulbus fährt sich fest - 25 Schüler kommen zu spät zum Unterricht

Eine Busfahrerin verfährt sich in Weißensberg (Landkreis Lindau) und will wenden. Sie unterschätzt allerdings die Länge des Fahrzeugs.

24.03.2023 | Stand: 17:28 Uhr

25 Schüler sind in Schwaben zu spät zum Unterricht gekommen, weil ihr Schulbus stecken geblieben ist. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verfuhr sich die Fahrerin am Donnerstagmorgen in Weißensberg (Landkreis Lindau) und wollte wenden. Dabei unterschätzte sie die Länge des Busses, fuhr mit dem Heck auf einen Grünstreifen und blieb dort stecken.

Ein Lastwagenfahrer, der deshalb im Stau stand, rief über seinen Arbeitgeber einen Baggerfahrer zu Hilfe. Nach etwa 45 Minuten konnte der Bus herausgezogen werden und die Schüler zum Unterricht fahren. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Lesen Sie auch: Autofahrer am Bodensee mit mehr als vier Promille erwischt