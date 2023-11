Tatverdächtiger nach Raub in Weißensberg gefasst

Nach einem Raub auf ein Lebensmittelgeschäft in Weißensberg konnte die Polizei nun einen Ermittlungserfolg verbuchen.

Nach einem Raub in Weißensberg (Kreis Lindau) letzte Woche hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen gefasst. Die Polizei nahm den 29-Jährigen am Mittwoch fest, teilen die Beamten mit. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei die Kleidung, die er mutmaßlich bei der Tat trug, sowie das Diebesgut.

Er machte vor dem Amtsgericht Lindau eine Zeugenaussage. Anschließend erließ das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl. Dieser wurde außer Vollzug gesetzt.

Bargeld aus Lebensmittelgeschäft in Weißensberg geraubt

Wie berichtet, soll der Mann am Mittwoch, 15. November, gegen 17.45 Uhr der Verkäuferin eines Lebensmittelgeschäfts in Weißensberg Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben und anschließend mehrere Taschen mit Bargeld gestohlen haben. Aufgrund der Aufzeichnung der Überwachungskamera kamen die Ermittler der Kriminalpolizei Lindau dem 29-Jährigen auf die Spur.

